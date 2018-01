Una gravissima e pericolosa carenza di sangue sta attraverando la Puglia intera: la situazione sta creando serio pericolo per i pazienti in attesa di trasfusioni.Già nei grandi ospedali quali il Policlinico di Bari, il Di Venere, il Santissima Annunziata di Taranto, il Perrino di Brindisi e il vicino Bonomo di Andria sono stati sospesi gli interventi chirurgici di elezione al fine di garantire con le esigue scorte solo le emergenze. Si avvertono già preoccupazioni per l'ospedale Dimiccoli di Barletta, dove al momento la situazione è ancora ella normalità. Alcune unità di sangue sono arrivate dall'Abruzzo e se ne stanno cercando in altre regioni.«Invito pertanto chiunque sia in buone condizioni di salute a recarsi a donare presso una qualsiasi struttura trasfusionale nella speranza che questo drammatico momento termini al più presto» scrive il presidente Avis di Ruvo di Puglia, dott. Luciano Lorusso.