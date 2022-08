Elezioni politiche, Dario Damiani: «Il mio impegno nel senso della continuità per il territorio»

Social Video 3 minuti Elezioni politiche 2022, intervista a Dario Damiani

Senatore uscente, candidato in Forza Italia nel collegio plurinominale Puglia che include tutta la regione,corre alle prossime elezioni politiche per la riconferma al Senato.«È un impegno che voglio continuare a portare avanti», ha dichiarato Damiani, evidenziando alcuni dei temi centrali per Forza Italia in questa campagna elettorale, come, argomenti sui quali ha già potuto lavorare come capogruppo di Forza Italia in commissione Bilancio al Senato.Da Barletta una riflessione anche sulla recente tornata di elezioni amministrative, con la riconferma del sindaco Cannito. «- commenta Damiani - Il risultato di Forza Italia è stato importante grazie anche a tutti i candidati della nostra lista. Adesso siamo già pronti per le elezioni politiche».Un impegno nel senso della continuità per il territorio, soprattutto per quanto riguarda gliper la sesta provincia pugliese. Damiani conclude con un invito al voto in vista del 25 settembre: «Votare Forza Italia per, soprattutto in questo momento storico particolare, significa dare continuità a tutti i progetti in campo per la Puglia».