Social Video 2 minuti Elezioni europee 2024, le proposte della candidata Donatella Paolillo

«Non ci può essere Italia senza Europa, non ci può essere Europa senza Italia». Manca poco all'appuntamento elettorale di sabato 8 e domenica 9 giugno: in queste ultime giornate di fermento, l'avvocato di Barletta- candidata alle elezioni europee 2024 con "Alternativa popolare" - spiega ai nostri microfoni le ragioni della sua candidatura ma soprattutto l'impegno in uno scenario che richiede la massima, illustrando le proposte del partito guidato dal coordinatore nazionale del partitoDonatella Paolillo è candidata per Alternativa Popolare nella, che oltre alla Puglia comprende Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata e Calabria.