Domani dalle 8 alle 17 chiuso il sottovia di via Vittorio Veneto

Si comunica che domani, Venerdì 6 Settembre, il sottovia di via Vittorio Veneto (nel tratto di strada compreso tra via Andria e via Zanardelli) sarà temporaneamente chiuso al traffico dalle ore 8,00 alle ore 17,00. La chiusura è stata disposta per permettere l'esecuzione delle prove di carico sugli impalcati finalizzate alla realizzazione della nuova viabilità di via Rosmini e dell'intero quartiere.