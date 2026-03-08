“Disconnetti l’odio, condividi il rispetto”: a Barletta i ragazzi imparano la cittadinanza digitale

Un messaggio importante quello che ha coinvolto i ragazzi dell'Istituto Comprensivo Musti- Dimiccoli: "Disconnetti l'odio, condividi il rispetto". L'evento, rivolto agli alunni delle classi quarte e quinte della scuola primaria e alle classi prime e seconde della scuola secondaria di primo grado, ha visto la partecipazione di autorità locali e figure del territorio impegnate nella tutela dei diritti dei minori e nella promozione del rispetto reciproco.Tra gli interventi più significativi, il Dott. Ludovico Abbaticchio, Garante dei diritti del minore della Regione Puglia, ha ricordato l'importanza del coraggio di chiedere scusa e della comprensione tra pari, sottolineando che "anche io sono stato bambino, ma è necessario avere il coraggio di chiedere scusa", mentre la Dott.ssa Debora Ciliento, Assessore all'Ambiente e al Clima, ha evidenziato come il rispetto della natura possa insegnare ai più giovani il rispetto per gli altri, infine Don Leonardo Sgarra ha messo a disposizione l'oratorio fino alle 22, offrendo uno spazio sicuro per la socialità dei ragazzi.Gli studenti hanno condiviso con entusiasmo i risultati dei percorsi didattici e delle attività dello sportello d'ascolto messo a disposizione dai professionisti dell'Osservatorio Giulia e Rossella; hanno inoltre presentato cartelloni, poesie e video che raccontano cosa hanno imparato sul tema del rispetto e della cittadinanza digitale. La dirigente scolastica, prof.ssa Addolorata Lionetti, ha speso parole di apprezzamento per l'impegno di alunni e docenti, sottolineando la qualità educativa dei progetti presentati.L'iniziativa si inserisce in un più ampio percorso dell'istituto a indirizzo musicale Musti-Dimiccoli che mira a sensibilizzare le nuove generazioni su temi importanti e fondamentali quali la prevenzione del cyberbullismo, la promozione della gentilezza e della responsabilità online, e il rispetto reciproco tra coetanei. Un momento educativo che ha saputo unire riflessione, creatività e impegno civile.