De Mucci (FI Bat): «Il centrodestra guarda con speranza all’Europa»

"L' Abruzzo con il voto delle regionali, ha confermato che il centrodestra é maggioranza nel nostro Paese". Guarda lontano Luigi De Mucci, all'Europa ed alla Regione, il giovane ma attento Commissario provinciale di Forza Italia per la Bat.Importanti, dal recente voto abruzzese, sono gli spunti di riflessione politica. "Il nostro Paese vive un'anomalia ed é quella del governo gialloverde che é retto da un contratto di mera convenienza tra la Lega ed il M5S. Salvini e Di Maio su tante questioni dalla politica interna, estera ed economica sono agli antipodi, o meglio sono uno contro l'altro. Solo per citarne alcuni basti pensare al problema dei migranti, della Tav e del Venezuela. E' un governo che parla attraverso slogan e luoghi comuni, mentre irrisolti rimangono i problemi dei nostri agricoltori, dei giovani, del lavoro e del rilancio dell'economia. La verità é un'altra: l'Italia è in decrescita e questo vuol dire che il nostro Paese é in recessione economica. Forte ed alquanto serio é il rischio di una crisi strutturale del nostro Paese".La prossima primavera -prosegue De Mucci- vi saranno le elezioni europee che hanno una grande valenza per la nostra nazione. Sia in Europa che a livello internazionale l'Italia sta assumendo sempre più un ruolo marginale ed irrilevante. Per questo l'Italia ha bisogno di mandare a Bruxelles rappresentanti adeguati e preparati. Il nostro partito ha designato un candidato del nostro territorio che é Sergio Silvestris persona dalla comprovata esperienza e capacità politica. Fondamentale sarà il supporto del nostro territorio e di tutti gli eletti, amministratori affinché si possa costruire una rete di sinergie a vari livelli istituzionali. Dobbiamo contare su rappresentanti capaci di comprendere e rappresentare al meglio i problemi del nostro territorio al parlamento europeo."Il prossimo anno si terranno le elezioni regionali. Il centrodestra pugliese deve dimostrare maturità e tornare alla guida della nostra regione. Troppi errori sono stati commessi nel recente passato, perché qualcuno ha anteposto i propri interessi personali o ha vantato rendite di posizione, consegnando o meglio regalando la Puglia prima a Vendola e poi ad Emiliano. Il tempo degli scontri e delle inutili contrapposizioni deve essere superato, perché la regione Puglia deve essere salvata dalle politiche scellerate messe in campo da Emiliano nel settore della Sanità, nel comparto agricolo e per quanto concerne le politiche ambientali", conclude Luigi De Mucci.