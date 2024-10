Dario Damiani: «Approvato in Senato il ddl sulle rievocazioni storiche»

Approvato in via definitiva dal Senato oggi, 2 ottobre, il disegno di legge "Disposizioni in materia di manifestazioni di rievocazione storica e delega al Governo per l'adozione di norme per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale". Lo rende noto il senatore di Forza Italia Dario Damiani, che commenta: "Con grande piacere ho contribuito e votato questo provvedimento per la valorizzazione del nostro immenso patrimonio culturale, che si esprime anche attraverso le rievocazioni storiche locali. La Puglia e il territorio della provincia di Barletta Andria Trani sono ricchi di tradizioni ed eventi che vanno tramandati nel tempo per preservare la memoria storica dei luoghi; la celeberrima Disfida di Barletta è solo il fiore all'occhiello di tante rievocazioni storiche che vanno sostenute, con contributi economici adeguati e iniziative di promozione anche in ambito nazionale. Questa legge approvata oggi prevede appunto entrambe le tipologie di sostegno".Sarà il ministro della Cultura, con decreto, a stabilire le "modalità e i criteri di attribuzione e di erogazione delle risorse, a valere sul Fondo nazionale per la rievocazione storica, da destinare alle rievocazioni stesse e allo sviluppo del turismo culturale, anche attraverso l'utilizzo, per le manifestazioni di rievocazione storica, dei siti archeologici, demoetnoantropologici, museali e monumentali presenti nel territorio, nel rispetto della tutela dei siti e della loro regolare fruizione". Inoltre, la legge promuove "l'attivazione di collaborazioni tra gli enti di rievocazione storica e le istituzioni scolastiche, le università, gli istituti e i luoghi della cultura pubblici e privati, gli enti di promozione turistica e i soggetti gestori dei beni del patrimonio culturale, nonché il coinvolgimento delle comunità locali, allo scopo di favorire la nascita di un sistema integrato di valorizzazione dell'immagine e dell'offerta storico-culturale nazionale".Infine, viene istituito, con funzione ricognitiva, presso il Ministero della cultura, "l'elenco nazionale degli enti e delle manifestazioni di rievocazione storica. L'elenco è pubblicato nel sito internet istituzionale del Ministero della cultura, che provvede al suo aggiornamento annuale. Il Ministero della cultura, sentito il Ministero del turismo, entro il 31 dicembre di ogni anno approva l'elenco annuale delle manifestazioni di rievocazione storica relativo all'anno successivo".