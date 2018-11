Danni all'agricoltura, le parole del senatore di Barletta Dario Damiani

Le gelate invernali avevano già messo in ginocchio l'agricoltura pugliese e la recente ondata di maltempo ha inferto il colpo di grazia al settore. L'urgenza di un intervento normativo a supporto del comparto agrario sarà evidenziata attraverso un emendamento al decreto legge Fiscale, la cui discussione si avvia in Senato lunedì 12 novembre, proposto dai senatori di Forza ItaliaSi concretizza così un impegno preso ad agosto scorso in occasione dell'incontro a Palazzo Madama tra i referenti di Confagricoltura regionali e provinciali, i sindaci di Andria e Corato e il ministro per le Politiche agricole Centinaio, promosso proprio dal senatore Damiani. Le stime dei danni alle coltivazioni fra Bari e BAT colpite dal maltempo non lasciano spazio a dubbi:. L'emendamento dei senatori Damiani e Ronzulli proponeUn sostegno che consenta alle imprese agricole di riprendere l'attività produttiva, nel limite della dotazione ordinaria finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale. Approvato il decreto legge Fiscale, la Regione Puglia avrebbe 60 giorni di tempo per deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi meteo.- precisa il senatore Damiani - che, pertanto, mi auguro venga votato da tutti i colleghi parlamentari. E' una proposta concreta che il settore attende da tempo ma che diventa più che mai necessaria alla luce degli eventi drammatici che hanno colpito il Paese da nord a sud nelle ultime settimane".