Da oggi Divine del Sud ha un suo dolce dedicato: "Divinotto", variante speciale del pasticciotto salentino

Divine del Sud da oggi ha anche un suo dolce dedicato, il "Divinotto", il pasticciotto dell'inclusione e della solidarietà. È stato donato alla sua presidente Francesca Rodolfo dal maestro pasticciere di Campi Salentina Angelo Bisconti, già inventore tra gli altri del "Pasticciotto Obama" dedicato al primo presidente di colore degli Stati Uniti e del "Pasticciotto del Campione", dedicato a Jannik Sinner. La nascita del Divinotto si inserisce in un progetto nazionale, che punta a valorizzare le eccellenze agroalimentari delle venti regioni italiane presentato lo scorso mese di dicembre al Senato. Nel "Divinotto" una prelibata confettura di Fragola Candonga extra, coltura regina del Metapontino, si sposa con la classica crema del pasticciotto all'interno di uno scrigno di pasta frolla. Sulla parte superiore del pasticciotto è presente un cuore rosa di pasta di mandorla, a simboleggiare il grande cuore dei soci e delle socie di Divine del Sud. La presentazione nella splendida cornice di Palazzo San Domenico a Barletta, alla presenza di autorità, del Presidente regionale dei pasticceri per la Confartigianato Nicola Giotti, di esperti del settore, associazioni come Thempus e Barletta Sportiva che collaborano attivamente con Divine del Sud e tanta gente comune. "Con il Divinotto - ha detto Bisconti nel suo intervento- ho voluto omaggiare un'associazione in prima linea per la difesa delle donne e dei diritti delle fasce più deboli. Un sentito ringraziamento alla giornalista Francesca Rodolfo, lucana d'origine per questo la scelta della confettura extra di fragola del metapontino, presidente dell'associazione, già insignita del titolo di Cavaliere della Repubblica" - conclude Bisconti."Un sogno che si avvera - gli ha fatto eco Marina Ancona, titolare dell'azienda Terravecchia che ha fornito la confettura extra di Fragola Candonga Top Quality. Un matrimonio perfetto tra due splendide regioni da cui è nata una specialità dal gusto fresco e raffinato, ottimo per l'estate e allo stesso tempo meravigliosamente classico, che piace a tutti"."Un onore per me e per tutti i miei soci ricevere in dono un dolce come il Divinotto - ha detto visibilmente emozionata Francesca Rodolfo -. Questa dedica speciale arriva dal Salento, terra per eccellenza del pasticciotto, dove evidentemente si sono accorti di quanta bellezza seminiamo e di quanto bene facciamo sul territorio pugliese. Accogliamo con immenso piacere ed entusiasmo questa "carezza" del Maestro Angelo Bisconti che dal tacco d'Italia ha pensato a noi nel Nord Barese, passando pure dalla Basilicata. Nessuno lo aveva fatto prima - ha concluso la Rodolfo - siamo per questo particolarmente emozionati e commossi di tanta stima e affetto".Al termine della conferenza stampa di presentazione, il maestro Bisconti ha diffuso la ricetta ai pasticceri del territorio. In questo modo chi vorrà, potrà arricchire l'offerta dolciaria, con il pasticciotto di Divine del Sud, simbolo dell'inclusione e della solidarietà.