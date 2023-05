Da Barletta al "TuttoFood" per raccontare la focaccia barese

Si è da poco conclusa a Milano launa delle più importanti fiere del settore food. Anche un "pizzico" di Barletta è stata presenta alla importante fiera B2B che si è svolta dall'8 all'11 maggio.«Con orgoglio siamo al fianco dei nostri soci Nicola e Francesco Barbaro che sono stati presenti a Milano come ospiti nello stand di Molino Iaquone per presentare laun fiore all'occhiello della nostra amata Puglia - si legge nella nota diramata da- La famiglia Barbaro ha già partecipato a Casa Sanremo presentando un'altra specialità "La pizza del Fieramosca" che ha ottenuto un grande successo.La Confcommercio di Barletta, con il presidente, il direttivo e i soci tutti si congratula con Nicola e Francesco per aver rappresentato Barletta a livelli così alti».