Tra festival e pizza: i barlettani Domenico e Luigi Cascella incantano Sanremo

C'è una Barletta che vince tra le note del festival di Sanremo. Domenico e Luigi Cascella, titolari della pizzeria "Mattone", hanno esportato gusto e qualità della nostra terra in riviera ligure risultando tra i protagonisti a Sanremo della terza edizione di "La pizza è musica". Organizzato dall'associazione Api Liguria in un locale a due passi dal teatro Ariston, il festival ha visto in gara 30 pizzaioli provenienti da tutta Italia con la Puglia rappresentata proprio dai due barlettani.Pronti a cimentarsi nelle categorie pizza classica, pizza in pala e pizza gourmet, i pizzaioli, 30 proprio come i cantanti in gara sul palco dell'Ariston, sono stati abbinati tramite sorteggio ad uno dei protagonisti della kermesse canora più famosa d'Italia. Luigi Cascella, abbinato a Loredana Bertè, ha partecipato alla categoria pizza classica chiudendo al secondo posto con una pizza dedicata Pietro Mennea e fatta con ingredienti rigorosamente a km 0 (impasto della pizza farina 00 lievitazione 72 ore con massima digeribilità fatta con una vellutata di zucchine, fiordilatt, datterini gialli e rossi solarino di Monopoli e cozze nere tarantine marinate con menta ,zucchine soffritte a rondelle, cialde di caciocavallo podolicodel Gargano).Miglior abbinamento e gusto della guida chef stellati "Peperoncino rosso" invece per Domenico Cascella, in gara nella categoria pizza gorumet con una creazione dedicata alla Disfida di Barletta, una pizza fatta con base farina di tipo due macinata a pietra lievitata 72 ore con base fiordilatte ,pomodori pizzutiello (giallo e rosso) e all'uscita baccalà mantecato ,olive taggiasche,mandorle tostate di Toritto ,erba cipollina, grattata di buccia di limone.«Quelli sanremesi – hanno raccontato emozionati Domenico e Luigi – sono stati tre giorni bellissimi. Ringraziamo nostro padre Carlo per il supporto continuo e ringraziamo tutti i barlettani che da sempre ci sostengono. Questa vittoria è stata una grande soddisfazione e per noi, barlettani doc, portare il nome di Barletta a Sanremo è un grande orgoglio».