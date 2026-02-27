Da Barletta a Saragozza: Teresa Doronzo porta l’eccellenza pugliese nel cuore dell’Europa

C'è una giovane e determinata studentessa universitaria profondamente legata al proprio territorio che, grazie a un percorso costruito con impegno e dedizione, è riuscita a portare il nome di Barletta e della Puglia in un contesto accademico internazionale di alto profilo., studentessa del Corso di Laurea in Scienze dell'Educazione e della Formazione dell'Università di Foggia, ha preso parte, prima dell'esperienza in Spagna, ad attività formative e laboratoriali presso il laboratorio di gestione ed elaborazione dei contenuti multimediali con la professoressa Brigida Clemente, approfondendo metodologie innovative per la didattica digitale.Parallelamente, ha svolto attività nell'ambito del progetto ITE ed e Twinning, un percorso di cooperazione e progettazione educativa internazionale che è poi confluito in un Blended Intensive Programme (BIP) Erasmus, grazie alla borsa finanziata dall'Università di Foggia. Un'esperienza che ha rappresentato una tappa fondamentale di preparazione accademica e progettuale prima della partecipazione al congresso internazionale.È stato proprio questo cammino a condurla al secondo Congresso Internazionale sulle sfide dell'educazione, svoltosi a Saragozza dal 16 al 20 febbraio 2026. Un appuntamento accademico di respiro europeo che ha riunito Università di Spagna, Italia, Portogallo, Romania, Polonia e Francia, nell'ambito dell'Azione Chiave 1 del programma Erasmus+.In quel contesto Teresa ha rappresentato con orgoglio Barletta e la Puglia, distinguendosi per competenze, spirito di collaborazione e capacità comunicative.Elemento centrale del suo contributo sono state le due presentazioni da lei scritte in lingua inglese su Ettore Fieramosca e Giuseppe De Nittis, lavori che coniugano ricerca storico-culturale e innovazione didattica. Gli elaborati sono incentrati sul metodo R.E.A.P.S.E.S., introdotto dalla professoressa Reina Castellanos Vega dell'Universidad de Zaragoza, modello pedagogico fondato su quattro stili di apprendimento: teorico, attivo, pragmatico e riflessivo e orientato a un approccio educativo dinamico e tecnologicamente avanzato.Un lavoro che ha assunto valore scientifico e accademico: dopo aver illustrato la presentazione scritta su "Ettore Fieramosca" e pubblicata su YouTube durante il congresso internazionale tenutosi presso l'Universidad de Zaragoza (Spagna), Teresa Doronzo ha ricevuto un prestigioso merito accademico internazionale conferito dall'Universidad de Zaragoza.«Noi studenti dell'UniFg siamo estremamente fieri di aver partecipato a questo progetto dopo accurate selezioni - dichiara Teresa - Come cittadina barlettana ho sentito la responsabilità e l'orgoglio di rappresentare la mia città e la mia regione in un contesto europeo. Spero di poter essere portatrice del sapere acquisito e di contribuire alla diffusione di questo progetto educativo innovativo anche sul nostro territorio.»Parole che raccontano non solo un'esperienza accademica, ma un percorso di crescita personale e civile. L'esperienza di Teresa Doronzo diventa così simbolo di una gioventù che studia, si forma, viaggia e torna con nuove competenze da condividere.Un traguardo che rende orgogliosa l'intera comunità barlettana e testimonia come l'investimento nella formazione e nell'innovazione educativa possa trasformarsi in riconoscimenti di prestigio internazionale, portando il nome della città oltre i confini nazionali.