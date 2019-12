Da Barletta a Napoli, il viaggio della merce contraffatta

Dopo avere scoperto che erano falsi quei 600 capi d'abbigliamento di note griffe esposti come genuini in un negozio di Nola (Napoli), i finanzieri di Napoli hanno seguito le tracce e sequestrato in Puglia altri 3765 che avrebbero potuto fruttare 100mila euro.Blitz anticontraffazione del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Napoli che, con gli specialisti del Gruppo Tutela Mercato Beni e Servizi, hanno messo i sigilli tra Nola e Barletta a oltre 4mila pezzi riportanti le griffe contraffatte di Dsquared, Marcelo Burlon, Philipp Plein, Ralph Lauren, Fred Perry, Gucci, Fendi, Burberry, provenivano dalla Puglia. I finanzieri, proprio partendo da Nola, hanno individuato e perquisito la ditta di un commerciante pugliese all'ingrosso di abbigliamento e accessori. Capi già etichettati, e altri in procinto di esserlo, complessivamente 3765, sono stati trovati in un deposito.Denunciati per contraffazione, ricettazione e frode in commercio, il titolare del negozio di Nola e il fornitore pugliese.Fonte: ANSA