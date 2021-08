Covid, sono 31 i nuovi contagi nella Bat

Provincia di Bari: 38

Provincia di Bat: 31

Provincia di Brindisi: 6

Provincia di Foggia: 32

Provincia di Lecce: 145

Provincia di Taranto: 19

Residenti fuori regione: 5

Provincia in definizione: 5

258.803 Casi totali

3.036.409 Test eseguiti

248.264 Persone guarite

6.677 Persone decedute

Provincia di Bari: 96.360

Provincia di Bat: 26.352

Provincia di Brindisi: 20.409

Provincia di Foggia: 45.848

Provincia di Lecce: 28.453

Provincia di Taranto: 40.045

Residenti fuori regione: 898

Provincia in definizione: 438

Sono 281 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Puglia su 12.229 test processati. Nessun decesso in regione dalla giornata di ieri.Sono 3.862 le persone attualmente positive in Puglia. 126 le persone ricoverate in area non critica e 22 quelle in terapia intensiva. Qui per visualizzare il bollettino epidemiologico diffuso dalla Regione Puglia.