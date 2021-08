Covid, sono 165 i casi totali registrati in Puglia oggi

Provincia di Bari: 19

Provincia di Bat: 33

Provincia di Brindisi: 13

Provincia di Foggia: 13

Provincia di Lecce: 59

Provincia di Taranto: 25

Residenti fuori regione: 1

Provincia in definizione: 2

259.950 Casi totali

3.098.711 Test eseguiti

249.065 Persone guarite

6.684 Persone decedute

Provincia di Bari: 96.585

Provincia di Bat: 26.605

Provincia di Brindisi: 20.544

Provincia di Foggia: 45.981

Provincia di Lecce: 28.746

Provincia di Taranto: 40.133

Residenti fuori regione: 918

Provincia in definizione: 438

Sono 165 i nuovi casi di Covid-19 registrati nella giornata di martedì 17 agosto in Puglia su 13.287 test processati. Sono stati registrati due decessi nella giornata di oggi.Sono in totale 4.201 le persone attualmente positive, 137 le persone ricoverate in area non critica e 23 le persone in terapia intensiva.