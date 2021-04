Covid, la Puglia verso un’altra settimana in zona rossa

La Puglia, con ogni probabilità, resterà zona rossa anche per la prossima settimana. Le anticipazioni che giungono dal Ministero della Salute non sono affatto incoraggianti per il nostro territorio, con un indice di contagio che rimane tra i più alti d'Italia (1.06 mentre la media nazionale è allo 0.92).La nostra regione, nell'ordinanza che il Ministro Roberta Speranza si appresta a firmare nella serata di venerdì 9 aprile, sarà quella con maggiori restrizioni insieme a Campania, Valle d'Aosta, Toscana e probabilmente Liguria. Quel che preoccupa è anche la percentuale di occupazione delle terapie intensive nelle nostre strutture, dove oltre il 40% dei posti sono ormai destinati ai soli pazienti Covid (circa 260 i ricoverati che lottano per la vita).Nella giornata di ieri, giovedì 8 aprile, l'Area Metropolitana di Bari aveva fatto registrare 14 decessi, oggi ben 23, mentre nella provincia di Barletta-Andria-Trani, dove le cose sembrano andare un po' meglio, le vittime sono state 4 nelle ultime 48 ore.«Da qui a qualche ora - ha detto Speranza - firmerò delle ordinanze ed una parte di esse, sulla base dei numeri che abbiamo, riporterà una parte del territorio nazionale da rosso ad arancione».Una situazione, quella pugliese, che non lascia tranquilli gli amministratori locali, i quali continuano a chiedere a gran voce l'istituzione in tempi rapidi di hub vaccinali in quasi tutti i comuni, ed i medici, strenuamente impegnati negli ospedali ad affrontare un'emergenza che sembra lontana dall'essere risolta.