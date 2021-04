Covid, al via le adesioni al vaccino per i nati tra il 1948 e il 1949

tessera sanitaria e codice fiscale della persona che si vuole vaccinare

almeno un numero di telefono per eventuali comunicazioni da parte dell'ASL.

Tramite la Piattaforma La Puglia ti vaccina

Chiamando il numero verde 800.713931, attivo dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20

Presso una delle farmacie accreditate al servizio FarmaCUP

Da questa mattina possono aderire alla vaccinazione contro il Covid-19, le persone nate tra il 1° gennaio del 1948 e il 31 dicembre del 1949. Le persone iscritte all'Azienda Sanitaria Locale BT nate nel 1948 o nel 1949 potranno vedere il proprio appuntamento a partire da domenica 4 aprile. Le persone iscritte all'anagrafe sanitaria di Bisceglie o Andria potranno consultarlo da martedì 6.Gli appuntamenti per le persone nate fra il 1942 e il 1949 sono stati già fissati in base all'anno di nascita e al Comune di residenza registrato nell'anagrafe sanitaria. Per aderire alla vaccinazione e conoscere la data e il luogo dell'appuntamento occorrono:L'adesione alla vaccinazione può avvenire:Le persone in condizioni di fragilità seguono un percorso dedicato: attendono la chiamata del medico o del centro specialistico di cura se sono estremamente vulnerabili, contattano il proprio medico se hanno una grave disabilità ai sensi della legge 104 del 1992 art. 3 comma 3.