Corsa di Miguel, un alunno della "Fieramosca" primo alla finale nazionale di Roma

Grandi risultati per la Scuola Secondaria di I grado "Ettore Fieramosca" di Barletta (Dirigente prof. F. S. Messinese), che si distingue ancora una volta nel panorama sportivo scolastico con prestazioni eccellenti e tanto entusiasmo. Il 21 marzo, tre giovani atleti della Fieramosca hanno partecipato con grinta e determinazione alla finale nazionale della "Corsa dei Mille – Corsa di Miguel", svoltasi a Roma.Accompagnati dal prof. G. Balzano, gli studenti Irene Filannino (classe 3^H), Giuseppe Caporusso (3^M) e Daniel Corea (classe 1^A) si sono confrontati con i pari età provenienti da tutta Italia, rappresentando con orgoglio la propria scuola, la città di Barletta e la regione Puglia.A brillare è stato Giuseppe Caporusso, che ha conquistato il primo posto assoluto, fermando il cronometro su uno strepitoso 2.50 minuti. Ottimi piazzamenti anche per Irene Filannino, che ha raggiunto un eccellente 4° posto con il tempo di 3.24 minuti e Daniel Corea, che ha conquistato uno splendido posto tra i primi 15. Ma le soddisfazioni non finiscono qui: il 20 marzo, presso la palestra della stessa scuola, si è svolto il Girone 1 di pallavolo della categoria Cadette, fase provinciale BAT dei Giochi Sportivi Studenteschi (GSS). Tre le scuole in gara.Le partite sono state combattute ed entusiasmanti, tra schiacciate, bagher, palleggi e tanto divertimento. A spuntarla sono state le ragazze della Fieramosca, che hanno conquistato la vittoria del girone con grinta e spirito di squadra. Le vincitrici si preparano ora ad affrontare la fase successiva, sfidando la scuola vincente del Girone 2.E non è finita qui: cresce l'attesa per la finale nazionale di corsa campestre, nella quale saranno protagonisti Giulia Musciagna (classe 3^H) e Giuseppe Caporusso (3^M), attuali detentori del titolo regionale di corsa campestre 2025.A fare da cornice a ogni competizione, il grido di battaglia che ormai è diventato un simbolo:"Fiera-fiera-Fieramosca!"