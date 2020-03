Coronavirus, sei i casi accertati nella provincia Bat

Sono sei i pazienti risultati positivi al Covid-19 ricoverati nel reparto di malattie infettive dell'ospedale "Vittorio Emanuele II" di Bisceglie. Nella giornata di ieri, mercoledì 11 marzo, ai quattro casi già appurati, si sono aggiunti quelli di due coniugi tranesi, 60enni, le cui condizioni sono al momento stazionarie.Lievi miglioramenti invece per gli altri ricoverati: l'imprenditore barlettano di 47 anni residente a Trani, una coppia andriese e un 60 enne di Margherita di Savoia.Prosegue l'attività di controllo delle situazioni sospette all'interno del nosocomio biscegliese, centro di riferimento di livello regionale per l'emergenza Coronavirus. Oggi sono stati effettuati altri tamponi faringei i cui esiti saranno comunicati nel tardo pomeriggio attraverso il consueto bollettino ufficiale della regione Puglia. Il personale medico e gli operatori sanitari continuano a lavorare senza sosta per fronteggiare un bilancio che purtroppo potrebbe salire, ragione per la quale è indispensabile evitare le uscite di casa senza validi motivi.