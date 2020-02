Coronavirus a Barletta? La fake news che gira in rete

Tra le continue allarmanze, che negli ultimi periodi hanno scaturito panico e preoccupazione per gli italiani, il CoronaVirus colpisce ancora. Dopo la Lombardia, Basilicata e Lazio anche in Puglia arriva l'allarme al CoronaVirus che colpisce momentaneamente la città di Barletta. A diffondere la notizia sono stati i medici dell'ospedale "DIMICCOLI" Barletta che hanno dato subito l'allarme all'ospedale di sicurezze radicali ROMA APCR. A portare il Virus nella città di Barletta è un uomo cinese di 42 anni che era da poco entrato in Italia dopo un viaggio in Cina. L'allarme dato dal medico Enrico Pastorelli non è stato ancora disdetto; Inoltre l'uomo è stato immediatamente messo in quarantena per continue analisi o miglioramenti / peggioramenti riguardo il suo stato di salute. È consigliabile non sostare alle fermate dei pullman, sedersi sulle panchine e non passare lungo la stazione Barlettana CENTR. La situazione è in continuo aggiornamento.