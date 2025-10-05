Ossa
Salute e medicina, a Barletta si parla di osteoporosi

Il 10 e 11 ottobre importante convegno scientifico all'ospedale "Dimiccoli"

Barletta - domenica 5 ottobre 2025
Si terrà venerdì 10 e sabato 11 ottobre 2025, il congresso scientifico sull'Osteoporosi, a cura del prof. Giuseppe Guglielmi, Professore di Radiodiagnostica presso il Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale dell'l'Università di Foggia nonché Responsabile della UOSVD Radiologia presso l'ospedale "R. Dimiccoli" di Barletta e del prof. Francesco Cantatore, professore di Radiodiagnostica presso il Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche dell'Università di Foggia.

L'osteoporosi rappresenta una delle principali sfide della medicina moderna, per l'impatto clinico, sociale ed economico che comporta, soprattutto nella popolazione anziana e nei soggetti fragili. L'aumento dell'aspettativa di vita e la crescente incidenza di fattori di rischio sistemici, come patologie endocrinologiche, trattamenti oncologici o terapie croniche, rendono sempre più urgente un approccio diagnostico-terapeutico aggiornato, integrato e personalizzato.

Il congresso è patrocinato dall'ASL BT, dal Comune di Barletta e dall'Università di Foggia che ha ottenuto il Premio "HR Excellence in Research" per l'impegno dell'Ateneo in favore della qualità, dell'integrità e della valorizzazione dei ricercatori. È organizzato dalla FEDIOS (Federazione Italiana Osteoporosi e malattie dello Scheletro) e dalla SIOMMMS (Società Italiana dell'Osteoporosi del Metabolismo Minerale e delle Malattie dello Scheletro).

Il congresso si svolgerà in una due giorni e si aprirà venerdì 10 Ottobre 2025 alle ore 15:00 presso il Castello di Barletta con lo screening gratuito dell'osteoporosi. Seguirà alle ore 17:00 nella Sala Rossa il convegno organizzato dalla FEDIOS dal titolo "FEDIOS: Associazione pazienti affetti da osteoporosi". Osteoporosi "conoscerla per prevenirla" e "diagnostica strumentale dell'osteoporosi" saranno gli argomenti che il dott. Ferdinando Silveri e il prof. Giuseppe Guglielmi affronteranno durante l'incontro. A testimonianza, interverranno dei pazienti affetti da osteoporosi. Ad introdurre l'incontro sarà il dott. Mario Sfrappini, Presidente FEDIOS San Benedetto del Tronto che parlerà dell'associazione e delle sue finalità. A seguire per i saluti di rito interverrà il Presidente FEDIOS Puglia prof.ssa Maria Corallo. Inoltre, interverranno: l'Ordine dei Medici; le fondazioni e le associazioni di volontariato di utilità sociale e culturale del territorio.

L'incontro è gratuito e aperto alla cittadinanza.

Sabato 11 Ottobre 2025 il congresso si sposterà presso la Sala Convegni dell'Ospedale "R. Dimiccoli" di Barletta dove alle ore 8:00 prenderà il via. l'incontro che verterà sul tema "Attualità in osteoporosi: diagnosi, Terapia e riabilitazione" si articolerà in tre sessioni. Un percorso formativo rivolto agli addetti ai lavori che sarà tenuto da specifici professionisti finalizzato ad offrire una panoramica completa e aggiornata sulle metodiche diagnostiche dell'osteoporosi, confrontando strumenti di imaging tradizionali e innovativi; sui fattori di rischio e interventi clinici nonché sulla gestione clinica e impatto della malattia.

Durante la due giorni al pubblico presente verrà distribuita una scheda da compilare con i propri dati che consegnata agli incaricati permetterà di ricevere gratuitamente a casa la brochure, un vademecum sulle abitudini salutari da seguire nonché per rimanere sempre aggiornati e associati a FEDIOS.

Un focus scientifico sull'osteoporosi durante il quale specialisti, esperti di prestigio analizzeranno gli aspetti fondamentali di questa patologia: la sua natura di malattia "silenziosa" che causa indebolimento osseo e aumenta il rischio di fratture, soprattutto dopo il post-menopausa.

In allegato, l'opuscolo con il programma completo.
