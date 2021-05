Coprifuoco, da domani è posticipato alle 23

Inizia a prendere forma la ripartenza dell'Italia post-Covid: il vertice di oggi a Palazzo Chigi ha portato a importanti decisioni in vista delle prossime settimane, con il graduale allentamento delle restrizioni in vigore alla luce della situazione sanitaria. "La fiducia nella scienza e nelle sue evidenze è un faro irrinunciabile. I dati degli ultimi mesi hanno imposto scelte faticose, talvolta dolorose, oggi invece sono motivo di sollievo" ha affermato in una nota il ministro della Salute Roberto Speranza."Grazie alle misure adottate - aggiunge Speranza - alla cautela della stragrande maggioranza delle persone e all'impatto della campagna di vaccinazione possiamo proseguire il percorso graduale di riaperture. Iniziamo da subito portando il coprifuoco alle 23 fin da subito e definendo un percorso di ritorno all'attività per diversi settori vitali per il nostro Paese. Non dimentichiamo però la prudenza e l'attenzione alle norme fondamentali di prevenzione" ha concluso il ministro.Stando a quanto trapela dalla stampa nazionale, dal 7 giugno dovrebbero esserci ulteriori allentamenti alle restrizioni: il divieto di circolazione scatterebbe a partire dalle 24. Su proposta del premier Mario Draghi, ci sarà poi il superamento totale della misura di coprifuoco a partire dal 21 giugno.Lo slittamento di un'ora del coprifuoco partirà da domani o direttamente da mercoledì 19 maggio in base al momento di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del nuovo decreto.