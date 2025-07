Consiglio comunale urbanistica, Pd Puglia e Bat: «Scelte urbanistiche della destra esempio di malgoverno del territorio»

«Le scelte urbanistiche della destra a Barletta sono un esempio di malgoverno del territorio. Prendendone le distanze in maniera netta, i consiglieri comunali del Pd hanno compiuto una scelta chiara nel senso della sostenibilità ambientale, della limitazione del consumo di suolo, del no al ricorso a procedure opache contrastanti con le regole basilari di una corretta e lungimirante programmazione urbanistica, tanto più in una città ancora ferma al Prg del 1971, e il cui sviluppo non può essere portato avanti a colpi di varianti ufficiali o di fatto. Nel nuovo Pd che stiamo costruendo nella Bat su questo tema non è ammessa alcuna ambiguità. È in atto un cambio di passo e di metodi ineludibile per tutti. Per questo il non allineamento al nuovo corso che stiamo impostando non può restare senza conseguenze: nei confronti di chi decide diversamente, come i due consiglieri comunali rimasti in aula che hanno votato in maniera differente rispetto alle indicazioni del gruppo consiliare e del partito, facendo da stampella alla oramai risicata maggioranza, il Pd della Bat è inflessibile e promuoverà l'adozione di tutti i provvedimenti previsti dallo Statuto a partire dall'espulsione dal Partito». Così il commissario del Pd Bat Dario Parrini e il segretario del Pd Puglia, Domenico De Santis.