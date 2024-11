Consiglio Comunale: maggioranza ancora sotto sui debiti fuori bilancio

E' andata ancora una volta sotto in aula la maggioranza di centro-destra che sostiene l'amministrazione Cannito. E ancora una volta è successo durante la votazione per l'approvazione di tre debiti fuori bilancio derivanti da tre sentenze che hanno visto soccombente il Comune di Barletta, di cui due derivanti da decisioni del TAR Puglia, e una dal Giudice di Pace di Barletta.I voti favorevoli alle tre succitate proposte di delibera hanno ottenuto sedici voti a favore (assente il consigliere Gennaro Calabrese per sopravvenuti impegni familiari) a fronte di undici non votanti.Gli ormai cronici attriti tra l'amministrazione e la parte dissenziente di Forza Italia, si sono inoltre manifestati al momento dell'introduzione del punto riguardante una variazione urgente al bilancio di previsione 2024-2026 per la riqualificazione del canile comunale. Punto che nel frattempo, dopo una sospensione dei lavori richiesta dal presidente dell'assise Marcello Lanotte, era stato ritirato dal sindaco Cannito. Alla ripresa dei lavori, lo stesso Marcello Lanotte, intervenendo in qualità di consigliere si è rivolto al sindaco e all'amministrazione con queste parole:" Non riesco ancora a capire perché non si vuole fare politica amministrativa di condivisione. [...]Voglio ribadire all'assessore Ricatti e al Sindaco che le mie osservazioni non erano delle richieste per 'piccio'. Erano un grido di dolore rispetto al fatto che vengono costantemente calpestati i diritti dei consiglieri comunali. [...]Siccome io non sono un cretino, ribadisco che rispetto a questa delibera, la mia dichiarazione di voto personale è per il non voto!!![...]Il segretario generale ha chiarito che non si può trasformare una ratifica di delibera di giunta in una votazione per una variazione di bilancio[...]"Durante i lavori è inoltre stato discusso e approvato il punto riguardante la realizzazione in Via del Gelso di un impianto di Playground e Skatepark, laddove insiste un immobile confiscato alla criminalità. Della proposta di delibera fa parte inoltre l'approvazione della riduzione della zona di rispetto cimiteriale ai sensi dell'articolo 338 del Regio Decreto 1265 del 1934 e successive modificazioni.La proposta di delibera è passata all'unanimità, così come il punto successivo riguardante la variazione di bilancio relativa alla realizzazione della struttura in questione. Variazione che, come fatto notare dai consiglieri Massimo Spinazzola (PD) e Carmine Doronzo (Coalizione Civica), nell'attesa dei fondi provenienti dal PNRR, la distrazione di fondi dal capitolo di spesa dedicato alla manutenzione delle strade. A tal proposito ha rassicurato l'aula il sindaco Cannito, il quale ha notiziato l'assise dell'esistenza del progetto esecutivo, ponendo l'accento sulla necessità di una celere approvazione, pena perdita del succitato finanziamento, precisando inoltre come i fondi distratti dal capitolo dedicato alla manutenzione strade non fossero peraltro ancora previsti a inizio 2024.Per la cronaca, è stata approvata all'unanimità anche la variazione di bilancio legata, per l'appunto, alla realizzazione dell'impianto di Playground e Skatepark.Per quanto riguarda infine la prima ora, tradizionalmente dedicata alle domande di attualità, i quesiti hanno riguardato nell'ordine:● allarme sporcizia e sicurezza presso il parco dell'Umanità (Partito Democratico). Domanda alla quale ha dato risposta il vice sindaco Salvemini, il quale ha notiziato l'aula dell'installazione di un impianto di videosorveglianza collegato alla centrale della Polizia Locale;● alberi abbattuti nella Villa Bonelli (Coalizione Civica). Domanda alla quale ha risposto l'assessore Lucia Ricatti, la quale ha reso nota all'aula la necessità dell'abbattimento di alcuni alberi malati o non confacenti con il patrimonio arboreo della villa, e 109 nuove piantumazioni;● stato di degrado del campetto sito in Viale Marconi nei pressi della chiesa di Santa Maria degli Angeli (Partito Democratico). Quesito al quale ha dato risposta l'assessore Mirabello, la quale ha reso nota all'aula l'esistenza di un contenzioso legale promosso dalla locale parrocchia per l'acquisizione della proprietà del campetto per usucapione. Posizione alla quale il Comune di Barletta ha opposto resistenza in giudizio. Causa sulla quale il giudice non si è ancora pronunciato;● stato di abbandono Green park e assegnazione parcheggi per area mercatale di Via Rossini (Partito Democratico). Domanda alla quale ha dato risposta l'assessore Giuseppe Di Leo, il quale sul Green Park ha dichiarato che il Comune è in attesa di giudizio in merito al contenzioso legale in piedi da qualche tempo, mentre sull'area mercatale di Via Rossini ha illustrato l'aula di un avvenuto sopralluogo e dell'intenzione di convocare un tavolo con sindacati, rappresentanti di categoria e dei residenti, soprattutto in ragione dell'esistenza di un piano da sottoporre alle parti interessate;● composizione delle commissioni consiliari permanenti alla luce del passaggio in maggioranza dei consiglieri Luigi Di Monte e Rosa Tupputi (Partito Democratico). Domanda alla quale l'assessore Vincenza Di Maggio ha risposto, manifestando l'intenzione dell'amministrazione di portare all'approvazione del prossimo consiglio comunale le opportune modifiche alla composizione delle suddette commissioni. Modifiche volte al ripristino del criterio di proporzionalità tra maggioranza e opposizione;● visita del Ministro della Cultura Alessandro Giuli presso la pinacoteca De Nittis e stato di conservazione di Palazzo della Marra. Domanda alla quale ha dato risposta il sindaco Cannito, il quale ha rassicurato l'aula sull'intenzione dell'amministrazione di tutelare tutti i luoghi di interesse storico-culturale, compreso Palazzo della Marra, in merito al quale il sindaco ha comunicato che il Comune di barletta ha concordato con la Sovrintendenza ai Beni Culturali una convenzione la progettazione delle opere da realizzarsi presso Palazzo della Marra per poi poter accedere a finanziamenti regionali o nazionali;● Manifestazione di interesse per incarico di perito demaniale per operazioni di verifica relativa alle zone denominate arenili e mezzane dell'Ofanto (Partito Democratico). Domanda illustrata dalla consigliera Rosa Cascella, la quale ha chiesto all'assessore Davide Campese chiarimenti e delucidazione in merito ai requisiti della figura professionale alla quale affidare l'incarico in questione.