Conferenza storica sulla Campagna di Russia, l'Anmig: «Un trionfo di memoria, coraggio e identità»

L'Associazione Nazionale fra Mutilati ed Invalidi di Guerra – Sezione di Barletta è lieta di annunciare il successo strepitoso ed emozionante della "Conferenza Storica sulla Campagna di Russia", tenutasi oggi nella maestosa Sala Rossa del Castello Svevo di Barletta. L'evento, realizzato con il patrocinio del Comune di Barletta, ha saputo coniugare la forza della memoria storica con un profondo senso di identità, regalando una serata indimenticabile all'insegna della riflessione, del sacrificio e dell'orgoglio civile. »Un Percorso di Profonda Analisi e RiflessioneIl programma dell'evento ha offerto una panoramica completa e toccante di uno dei momenti più drammatici della storia militare italiana. I relatori, con interventi intensi e ricchi di spunti, hanno fatto luce su aspetti critici e dolorosi della Campagna di Russia, ricordando il sacrificio e il coraggio dei nostri antenati:Prof. Francesco Cusaro ha presentato una disamina accurata della guerra di Russia, evidenziando le debolezze strategiche e la devastante carneficina della ritirata. La sua analisi, intrisa di rigore accademico e sensibilità storica, ha permesso di comprendere a fondo la complessità e la tragicità di quei momenti, offrendo al pubblico un ritratto sincero e privo di compromessi di una fase cruciale della nostra storia.Dott. Cav. Michele Grimaldi ha dato voce al contributo inestimabile della città di Barletta durante la guerra, richiamando alla mente la figura eroica di Michele Boccasini, caduto in Russia. Il suo intervento, carico di emozione e rispetto, ha sottolineato come il sacrificio dei barlettani rappresenti un pilastro fondamentale nella memoria collettiva e nell'identità locale, rafforzando il legame tra il passato e il presente.Letture di Missive di GuerraA rendere ancora più toccante la serata, sono state eseguite delle letture di missive di guerra, presentate dalla stupenda voce di Maria Assunta Paolillo. La sua interpretazione, intensa e vibrante, ha donato nuova linfa emotiva alle parole dei nostri antenati, permettendo a tutti i presenti di immergersi nelle storie di sacrificio e speranza che hanno segnato la storia militare italiana.Testimonianze Storiche SpecialiLa conferenza si è arricchita ulteriormente con la preziosa partecipazione di Serena Fugalli, nipote dell'Alpino nativo di Barletta Vincenzo Fugalli, e della signora Olga Davini, figlia di Tino Davini che fu il primo a riportare in Italia i resti di un Caduto Italiano dalla Russia. Insieme alla giornalista Grazia Ronco, hanno illustrato il percorso emozionante che ha portato al ritorno della lettera scritta da Vincenzo Fugalli: dal ritrovamento fortuito di questo documento da parte di Olga, fino alla sua diffusione sul TGNorba grazie all'iniziativa della giornalista Grazia Ronco, restituendo così alla nipote Serena un prezioso tesoro di memoria.Organizzazione e Moderazione ImpeccabileIl successo di questa conferenza è il risultato di una preparazione meticolosa e di una cura maniacale per ogni dettaglio, merito esclusivo del Presidente dell'ANMIG – Sezione di Barletta, Cav. Ruggiero Graziano. Il suo instancabile impegno ha garantito un evento strutturato e coinvolgente, capace di emozionare e far riflettere ogni partecipante. A rendere l'esperienza ancora più fluida e dinamica è stato il moderatore, giornalista Tommaso Francavilla, la cui diligenza e precisione hanno contribuito a creare un dialogo armonico e profondo tra i relatori e il pubblico, assicurando una conduzione impeccabile.La Partecipazione di Figure di Rilievo Istituzionale e MilitareL'evento ha visto la presenza di eminenti personalità, che hanno sottolineato l'importanza e l'impatto storico della conferenza:Col. Pietro Guglielmi, Capo di Stato Maggiore della Brigata Meccanizzata "Pinerolo"Col. Giuseppe Amato, Capo di Stato Maggiore del Comando Esercito "Puglia"Ten. Col. Giuseppe Filannino, in rappresentanza dell'82° Reggimento Fanteria "Torino"Ten. Col. Sergio Prochilo, rappresentante del 9° Reggimento Fanteria "Bari"C.F. Antonino Indelicato, Comandante della Capitaneria di Porto di BarlettaMaresciallo Nikolli Martina, in rappresentanza del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di BarlettaDott. Ing. Raffaele Giglio, rappresentante del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di BarlettaVice Presidente Nazionale ANMIG Cav. Avv. Nicola BufiE la partecipazione attiva delle Associazioni Combattentistiche e d'Arma delle città di Barletta, Andria, Corato e Molfetta.Queste personalità hanno conferito all'evento un forte valore istituzionale e un profondo senso di appartenenza, sottolineando l'importanza di mantenere vivo il ricordo dei sacrifici e dell'impegno civico che ha forgiato la nostra storia.Un Evento Unico ed EmblematicoLa conferenza di oggi non è stata soltanto un incontro di esperti e appassionati, ma un vero e proprio rito della memoria, capace di unire generazioni e di rafforzare il legame tra il passato e il presente. Le testimonianze, le analisi e l'intensità emotiva degli interventi, unite alle toccanti letture di missive di guerra e alle testimonianze storiche speciali, hanno trasformato la serata in un'esperienza formativa e profondamente coinvolgente, destinata a rimanere impressa nella coscienza di tutti i partecipanti.Il messaggio centrale è stato chiaro: ricordare il passato significa onorare il presente e costruire il futuro, mantenendo viva la fiamma della memoria e del sacrificio.ConclusioniL'Associazione ANMIG – Sezione di Barletta esprime sincera gratitudine a tutti i partecipanti, relatori, ospiti e alle istituzioni che hanno contribuito a rendere questo evento un successo senza precedenti. Il contributo di ogni singola figura ha elevato la conferenza ad un livello di eccellenza, confermando l'impegno dell'ANMIG nel preservare e valorizzare la memoria storica dei nostri eroi. Con questa iniziativa, l'ANMIG – Sezione di Barletta rinnova il suo impegno a difendere e tramandare la memoria del sacrificio, della resilienza e del coraggio, elementi fondamentali che continuano a ispirare la nostra comunità e a guidarci verso un futuro di consapevolezza e unità. Un evento che resterà un faro per le generazioni future, testimonianza vivente della forza e dell'orgoglio di un popolo.