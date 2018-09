Confcommercio presenta: " Turismo, arte e legalità. Confguide per il territorio"

Domani alle 11 in Fiera del Levante

Nell'ambito degli Eventi di Confcommercio in Fiera del Levante, dal 8 al 16 settembre 2018, organizzato da Confguide - Federazione delle Guide e Accompagnatori Turistici, sabato 15 settembre alle ore 11.00, presso il Padiglione n. 150 di Confcommercio, si terrà il convegno dal titolo "Turismo, arte e legalità. Confguide per il territorio". Introdurrà il Presidente provinciale di Confguide, Pietro Palermo, che dialogherà con l'Assessore regionale al Turismo Loredana Capone nonché con il Direttore Aldo Patruno del Dipartimento Turismo Regione Puglia. Ospiti il Capitano dei Carabinieri Michelangela Stefàno, Comandante del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale Regione Puglia e Basilicata, che terrà una relazione sul "Ruolo dell'Arma dei Carabinieri nella tutela dei beni culturali" nonché la Presidente Nazionale di Confguide – Confcommercio Imprese per l'Italia che farà il punto della situazione sulla normativa professionale. Concluderà il Presidente Confcommercio Prov di Bari-BAT, Alessandro Ambrosi, sul ruolo del turismo sullo sviluppo economico del territorio.