Michele Trimigno in consiglio comunale. <span>Foto Ida Vinella</span>
Politica

Concerto Jovanotti all'ex cartiera di Barletta, Trimigno chiede chiarimenti

Il capogruppo consigliare di Barletta al centro si rivolge alle istituzioni, sul tema ambientale in previsione del maxi evento estivo

Barletta - martedì 20 gennaio 2026 16.55 Comunicato Stampa
In una pec indirizzata al Presidente della Provincia BAT Lodispoto, al prefetto Anania, al Dirigente Ambiente Provincia BAT Ing. Nicola Cortone, al Direttore Generale dell'ARPA Puglia Bari Vito Bruno e al sindaco Cosimo Cannito, Michele Trimigno - Capogruppo Consigliare Barletta al centro -. ha richiesto in forma ufficiale chiarimento sul sito su cui è in previsione, il prossimo agosto, lo svolgimento del Jova Summer Party.

Di seguito la missiva completa:

In riferimento al "Concerto Jovanotti" che si terrà nel prossimo Agosto 2026 nell'ex Cartiera a Barletta, con la presente, io sottoscritto Consigliere comunale di Barletta, sono a richiedere formale riscontro in riferimento alla conclusione del procedimento, ai sensi dell'art. 244 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., relativo al superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) per i parametri "sommatoria PCDD/F e "Totale PCB" sul suolo dell'Ex Cartiera a Barletta (det. dirigenziale n. 556 del 25/05/2023).
Nella determinazione citata al punto 4 si prescrive che "mutando procedure che sono proprie delle valutazioni del rischio applicate ai siti contaminati andrebbe ridefinita qualora in futuro dovessero subentrare cambi di destinazione e/o utilizzo del sito secondo i progetti autorizzati, con conseguente ridefinizione dei limiti di riferimento da parte dell'Ente comunale e del modello concettuale preliminare sito-specifico (bersagli di contaminazione), ai sensi dell'allegato 2 alla parte IV – titolo V del D. lgs. n. 152/2006, pur in assenza di nuovi eventi di contaminazione". Inoltre al punto 5, si demanda al Comune di Barletta l'iscrizione sul sito identificato e nei documenti che l'A.C. riterrà pertinenti per la diffusione delle limitazioni d'uso con la prescrizione "mutando procedure che sono proprie delle valutazioni del rischio applicate ai siti contaminati andrebbe ridefinita qualora in futuro dovessero subentrare cambi di destinazione e/o utilizzo del sito secondo i progetti autorizzati, con conseguente ridefinizione dei limiti di riferimento da parte dell'Ente comunale e del modello concettuale preliminare sito-specifico (bersagli di contaminazione), ai sensi dell'allegato 2 alla parte IV – titolo V del D. lgs. n. 152/2006, pur in assenza di nuovi eventi di contaminazione".

Nel merito, sono a chiedere inoltre:
1. Se siano state effettuate nuove caratterizzazioni ambientali a seguito della mutata destinazione d'uso dell'area, seppur temporanea (da sito dismesso a spazio per evento pubblico di grande portata);
2. Se siano stati ridefiniti i limiti di riferimento in base all'effettivo utilizzo previsto per l'evento, così come previsto dalla normativa;
3. Quali misure di sicurezza e precauzione siano previste per la tutela della salute pubblica e dell'ambiente;
4. Se vi siano stati pareri favorevoli da parte di ARPA Puglia o di altri enti competenti in materia ambientale, con riferimento all'uso temporaneo dell'area per eventi pubblici.
Si richiede cortese riscontro scritto e documentato, al fine di garantire piena trasparenza e tutela dei cittadini.


  • Michele Trimigno
