Community library, 120 milioni di euro per 111 progetti in Puglia

Alle ore 10.00, nel Padiglione della Regione Puglia (152) della Fiera del Levante di Bari saranno firmati, dai sindaci dei Comuni e dai rappresentanti degli enti selezionati con il bando, i disciplinari per l'avvio del progetto "Biblioteche di comunità – Community library".Si tratta di un atto indispensabile e non rinviabile per consentire in tempo l'avvio delle procedure per valorizzare, rendere fruibili e restaurare beni culturali da utilizzare come biblioteche nei Comuni, nelle Province e Città Metropolitane, nelle Università e in altri enti.Sono 111 i progetti finanziati con 120 milioni di euro grazie al lavoro dell'Assessorato all'Industria Turistica e culturale. I risultati e le prospettive del bando saranno illustrate dal Presidente della Giunta Regionale, dall'Assessore all'Industria Turistica e Culturale e dai dirigenti competenti che interverranno all'evento.