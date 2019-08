Aria maleodorante, Collettivo Exit: «I nostri problemi ambientali? Compito della magistratura»

«Nella sua nuova conferenza stampa il Sindaco Cannito annuncia che il problema dei miasmi riscontrati in città domenica scorsa è stato risolto. È stata individuata un'azienda, fuori dal nostro territorio, che produce farine da scarti di animali. Bene, tutto a posto direbbe qualcuno; ma invece non è così - scrive il Collettivo Exit».«Perché subito dopo, - proseguono - il comandante dei vigili urbani ha aggiunto che proprio ieri i suoi uomini hanno ispezionato un'azienda di Barletta. Ha inoltre detto che quello che è stato riscontrato non può essere rilevato perché al vaglio della Procura. Praticamente non possiamo sapere nulla, non possiamo neanche sapere cosa produce questa azienda (però di quella di Trani sappiamo tutto). Però dalla conferenza è emerso uno spunto interessante: vuoi vedere che il Sindaco Cannito e il comandante dei vigili seguono gli interventi del Collettivo Exit? Sarebbe stato troppo bello, ma invece non è così perché il Sindaco Cannito ha affermato che ci sono realtà (cioè noi) che dicono sciocchezze e che se avessero il coraggio dovrebbero andare in Procura e depositare un esposto. Se le nostre affermazioni sono solo sciocchezze il Sindaco può sempre querelarci; lo ha già fatto nei mesi scorsi l'azienda che hanno ispezionato.«Per quanto riguarda la segnalazione in Procura - concludono -, noi abbiamo sempre affermato che la questione delle aziende insalubri presenti in città è un problema politico, ed è compito della classe politica risolverlo. Poi cosa dovremmo fare con l'esposto in Procura, aspettare i tempi biblici della magistratura? Bisogna prendere dei provvedimenti ora e il primo cittadino ha i poteri per farlo».