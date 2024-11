Cittadinanza onoraria all'arma dei carabinieri, domani la consegna

Sabato 23 Novembre, a partire dalle ore 10, si terrà la cerimonia di consegna della "Cittadinanza Onoraria" all'Arma dei Carabinieri concessa con delibera di Consiglio comunale n. 27, lo scorso 27 giugno. Un riconoscimento importante che suggella un legame storico, quello tra la cittadinanza barlettana e i Carabinieri, da sempre vicini ai bisogni di sicurezza della collettività. La cerimonia si terrà dinanzi alla statua di Eraclio, simbolo per eccellenza della città della disfida alla presenza di autorità civili, militari e religiose accolte dallo schieramento di Carabinieri in alta uniforme e l'Orchestra di fiati del Liceo Musicale "Casardi" di Barletta. Lungo il Corso Vittorio Emanuele, inoltre, saranno esposte autovetture e motociclette in dotazione alla Sezione Radiomobile della Compagnia di Barletta e una rappresentanza di militari dello Squadrone Eliportato Cacciatori "Puglia" e del Nucleo Carabinieri Tutela Biodiversità di Margherita di Savoia.Il Sindaco Cosimo Damiano Cannito consegnerà l'importante riconoscimento al Comandante della Legione "Puglia", Gen. B. Ubaldo Del Monaco alla presenza della Senatrice Isabella Rauti, Sottosegretario di Stato per la Difesa, che renderà ancora più solenne il momento in qualità di alto delegato del Governo.La motivazione recita: "All'Arma dei Carabinieri intesa come insieme delle donne e degli uomini dell'Arma dei Carabinieri che ogni giorno garantiscono la sicurezza dei cittadini con abnegazione, passione e dedizione, fungendo da collante tra la società civile e le Istituzioni attraverso i valori caratterizzanti della fedeltà, del coraggio, dell'onestà, dell'impegno civile e sociale."L'alta onorificenza è stata concessa con voto unanime del Consiglio Comunale per l'incessante azione di particolare rilevanza svolta dai militari dell'Arma a favore dell'intera collettività al fine di garantire sicurezza e controllo del territorio nel contrastare i fenomeni malavitosi che possono mettere in pericolo la sicurezza e la libertà dei cittadini barlettani.La manifestazione è aperta all'intera cittadinanza.