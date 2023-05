Ciemme Vivi Barletta, divieti di sosta e transito

In occasione della XIII^ edizione Ciemme ViviBarletta, gara podistica di 10 chilometri che si terrà domenica 28 Maggio, l'Ufficio tecnico del traffico ha istituito il divieto di transito (solo durante il passaggio degli atleti) su tutto il percorso.Partenza ore 9,00 via Barberini, via delle Belle Arti, via Palmitessa, Via Dibari, via Lattanzio, via Ricci (contromano), via Delle querce ( contromano), via degli Ulivi, via dei Salici, via delle Mimose, via dei Mandorli, via degli Ulivi, via Giulini (contromano),via Falcone e Borsellino (contromano), via Leonardo da Vinci, via Lattanzio, via Dibari, via Cioce, viale D.Alighieri, via Frezza, via Boccaccio, via Petrarca, via Filannino, via Beccaria, via Zanardelli, via Vittorio Veneto sino a spartitraffico di via Barbarisco, via Vittorio Veneto (direzione ingresso stadio), via D.Alighieri, Via Cioce, via Dibari, Via Lattanzio, via Ricci, Parco dell'Umanità, Arrivo. Dalle ore 6,00 alle 13,00 è istituito il divieto di sosta con rimozione su via Barberini, via delle Belle Arti (solo senso di marcia), via Ricci (contromano), via delle Querce, via Dibari, via Boccaccio, via Vittorio Veneto (lato costeggiante stadio).