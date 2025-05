Caso Diviesti, rinvenute sul corpo carbonizzato probabili tracce di proiettili

Powered by

Nuovi aggiornamenti trapelano sul caso di Francesco Diviesti, e in particolare sembra che nella zona del ritrovamento del corpo semicarbonizzato (che apparterebbe al giovane 26enne barlettano, nell'attesa che la notizia sia confermata dagli esami sul cadavere), siano stati ritrovati alcuni bossoli.Secondo quanto riportato su ANSA Puglia, sul corpo della vittima ci sarebbero segni di proiettili. "La vittima - riferisce ANSA - sarebbe stata raggiunta da diversi colpi di arma da fuoco prima che il corpo venisse dato alle fiamme".Per la conferma sulle cause della morte bisognerà attendere la conclusione dell'autopsia, che si sta svolgendo in diverse fasi e che darà definitiva chiarezza anche sull'identità della vittima.