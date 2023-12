Caracciolo: «Ok del ministero della Salute alla nuova piastra oncoematologica dell'ospedale di Barletta»

"L'ospedale di Barletta aumenterà la propria vocazione oncologica al servizio del territorio. Il ministero della Salute ha dato l'ok ad un finanziamento di circa 9 milioni per la realizzazione della nuova piastra oncoematologica: si tratta di un risultato importante per la sanità della nostra provincia e non solo". Così il presidente del gruppo Pd in Regione Puglia, Filippo Caracciolo."A questo risultato – spiega Caracciolo – si è arrivati grazie all'accordo di programma siglato tra Regione Puglia e Ministero della Salute che è stato finalmente ratificato dal nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici dello stesso ministero. Il via libera è arrivato per 16 finanziamenti che riguardano la nostra Regione tra i quali quello relativo al potenziamento e alla rifunzionalizzazione dell'ospedale di Barletta"."L'intervento – prosegue il presidente del gruppo Pd – porterà alla realizzazione di una piastra onco-ematologica che rafforzerà la già importante vocazione oncologica del "Dimiccoli". Entrando nel dettaglio, ci saranno 16 posti letto di oncologia di cui due divisi e 20 posti letto per l'ematologia di cui quattro isolati. Oltre a questo, ci saranno: la possibilità di rifunzionalizzare le sale operatorie, l'installazione di una nuova risonanza magnetica aperta, un angiografo e nuove attrezzature per la radiologia"."La nuova piastra – conclude Caracciolo – sarà un fiore all'occhiello per tutta la sanità pugliese e soprattutto darà all'ospedale di Barletta quella dignità e quel potenziamento che serviva da tempo".