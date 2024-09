Cannito risponde alle opposizioni: «Non c’è motivo per revocare Cilli, ha chiesto scusa»

Le opposizioni chiedono la revoca di Cilli dopo il caso Parietti, ma il sindaco Cosimo Cannito dice "no"."Capisco perfettamente che il compito di una opposizione sia quello di incalzare sempre l'Amministrazione comunale nel suo complessivo agire politico-amministrativo.Penso che , a prescindere dall'area politica di appartenenza, il bene comune, al quale tutti indubbiamente teniamo, debba indurci ad abbassare i toni delle polemiche perchè queste nuocciono alla politica e all'immagine della nostra città.Confido che in futuro la contrapposizione politica sia incentrata sulle reali esigenze dei nostri cittadini.Detto questo, ritengo che non ci siano i presupposti per revocare un incarico assessorile per una frase che è andata oltre il suo reale pensiero e per la quale è stato ampiamente chiesto scusa durante il Consiglio comunale."