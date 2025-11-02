Calici nel Borgo Antico 2025
Calici nel Borgo Antico 2025
Speciale

Calici nel Borgo Antico 2025, oggi la serata di chiusura

Appuntamento previsto dalle 20 fino a mezzanotte nel centro storico di Bisceglie

Barletta - domenica 2 novembre 2025 Sponsorizzato
Si chiude questa sera l'edizione 2025 di Calici nel Borgo Antico a Bisceglie: una grande festa dedicata ai vini e ai sapori pugliesi, arricchita da musica e street food. Anche questa domenica, dalle 20 fino a mezzanotte, decine di rinomate cantine e aziende agricole pugliesi metteranno a disposizione i propri vini da scoprire e assaporare negli antichi portoni e tra i suggestivi vicoli della città vecchia: bianchi, rosati e rossi di altissima qualità, frutto della cura e dell'attenzione alla sostenibilità verso il territorio.

Dai grandi rossi che rappresentano la Puglia in tutto il mondo, fino ai bianchi piacevoli al palato, dal Bombino Bianco al Fiano: sarà possibile per un'ultima sera godere di un vero e proprio itinerario del gusto a cielo aperto, grazie alla ricca proposta di vini curata da trenta cantine pugliesi e allo street food dei ristoratori biscegliesi, che continueranno oggi a proporre un assaggio di alcune delle più gustose specialità della loro cucina, con un occhio di riguardo per le tipicità regionali.

Anche oggi band e artisti locali allieteranno con la loro musica il percorso di degustazione di vini. Proseguiranno, inoltre, le visite guidate gratuite per il centro storico curate dalla dottoressa Irene Frisari. Un'occasione per scoprire le bellezze storico-architettoniche e i tesori nascosti del centro storico biscegliese, tra i più grandi di Puglia. Il punto di incontro è alle ore 19.00 in piazza Margherita di Savoia.

I ticket per le degustazioni di vino possono essere acquistati direttamente in loco.
Calici nel Borgo Antico è organizzato da Associazione Borgo Antico, con il patrocinio di Comune di Bisceglie, Provincia Bat, Confcommercio Bisceglie, Assolocali, Assessorato all'Agricoltura della Regione Puglia e Ministero dell'agricoltura e della sovranità alimentare.
  • eventi
Altri contenuti a tema
Novembre in Puglia: sagre, eventi e fiere Eventi Novembre in Puglia: sagre, eventi e fiere Una selezione degli appuntamenti previsti questo mese
Creative Economy Forum 2025: Bari diventa capitale mondiale della creatività Creative Economy Forum 2025: Bari diventa capitale mondiale della creatività L’appuntamento a Petruzzelli lunedì 3 novembre 2025, dalle 10.00 fino alle 16.30
Grande successo per l’inaugurazione di Calici nel Borgo Antico Grande successo per l’inaugurazione di Calici nel Borgo Antico Oggi la seconda serata
Giovanni Vurchio (PD) incontra gli operatori del commercio ambulante Giovanni Vurchio (PD) incontra gli operatori del commercio ambulante "Un momento di ascolto vero, ricco di testimonianze, proposte e riflessioni"
A Bisceglie torna Calici nel Borgo Antico: tre serate di vini pugliesi, gastronomia e musica dal vivo A Bisceglie torna Calici nel Borgo Antico: tre serate di vini pugliesi, gastronomia e musica dal vivo In programma da oggi fino al 2 novembre
Elezioni Regionali 2025, i candidati BAT a sostegno di Ada Donno Attualità Elezioni Regionali 2025, i candidati BAT a sostegno di Ada Donno La lista completa delle candidature
Groupintown premiata da MSC Crociere come Miglior Agenzia d’Italia Groupintown premiata da MSC Crociere come Miglior Agenzia d’Italia L’agenzia di Trani conquista per la terza volta consecutiva il premio il “Best General Production”
Il trattamento dell’autore di reato infermo di mente socialmente pericoloso fra recovery e necessità di contenimento Il trattamento dell’autore di reato infermo di mente socialmente pericoloso fra recovery e necessità di contenimento Il convegno promosso dal Metropolis Group si è svolto in Palazzo Dogana a Foggia
La commemorazione dei defunti e il Camposanto, una riflessione di Michele Grimaldi
2 novembre 2025 La commemorazione dei defunti e il Camposanto, una riflessione di Michele Grimaldi
Barletta cornice del Galà di arti marziali
2 novembre 2025 Barletta cornice del Galà di arti marziali
Memeo: «Inciviltà inaccettabile in zona 167, Barletta merita rispetto»
1 novembre 2025 Memeo: «Inciviltà inaccettabile in zona 167, Barletta merita rispetto»
Natale 2025: definiti i contributi per gli eventi a Barletta
1 novembre 2025 Natale 2025: definiti i contributi per gli eventi a Barletta
1
La prevedibile inciviltà nella notte di Halloween a Barletta
1 novembre 2025 La prevedibile inciviltà nella notte di Halloween a Barletta
“L’Italia come non l’avete mai vista”, una mostra nella chiesa di San Michele
1 novembre 2025 “L’Italia come non l’avete mai vista”, una mostra nella chiesa di San Michele
Errato conferimento dei rifiuti a Barletta: 44 trasgressori individuati tra attività commerciali e condomini
1 novembre 2025 Errato conferimento dei rifiuti a Barletta: 44 trasgressori individuati tra attività commerciali e condomini
Novembre in Puglia: sagre, eventi e fiere
1 novembre 2025 Novembre in Puglia: sagre, eventi e fiere
Martina-Barletta: sfida da dentro o fuori
1 novembre 2025 Martina-Barletta: sfida da dentro o fuori
Grande successo per l’inaugurazione di Calici nel Borgo Antico
1 novembre 2025 Grande successo per l’inaugurazione di Calici nel Borgo Antico
© 2001-2025 BarlettaViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
BarlettaViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.