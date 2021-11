Ruba il cellulare a un tassista in servizio, interviene la Polizia ferroviaria di Barletta

5 indagati e 4.120 persone controllate nell'ultima settimana dagli agenti del Compartimento polizia ferroviaria per la Puglia, la Basilicata e il Molise nell'ambito dei controlli nelle stazioni e sui treni.In particolare, il 10 novembre, gli agenti della Polizia ferroviaria di Barletta hanno individuato e denunciato all'Autorità Giudiziaria un pregiudicato, della provincia BAT, per il furto di un telefono cellulare di proprietà di un tassista, mentre lo stesso era in servizio nella piazza antistante la stazione ferroviaria.