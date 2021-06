Barletta: primo giorno in zona bianca, ecco cosa cambia da oggi

la circolazione in zona bianca è consentita senza alcun limite di orario e motivazione. Non sarà più in vigore il coprifuoco;

restano valide le misure di prevenzione: uso della mascherina, distanziamento interpersonale e igienizzazione delle mani;

consentiti tutti gli spostamenti in ingresso e in uscita verso le regioni in zona bianca e zona gialla. Chi è in possesso di certificazione verde Covid-19 si può spostare da/verso regioni in zona arancione e rossa, nei limiti orari previsti per ciascuna zona;

tutte le attività riapriranno nel rispetto dei protocolli di sicurezza;

chi è in possesso di Certificazione verde Covid-19 può partecipare a feste conseguenti a cerimonie civili o religiosi (es. matrimoni, battesimi e comunioni) e far visita a ospiti nelle strutture Rsa;

capitolo ristorazione: sono consentite tutte le attività con consumo al tavolo; negli spazi al chiuso i tavoli possono ospitare al massimo 6 persone. Nessun limite se al tavolo sono tutti conviventi.

6 foto Zona bianca, le regole in vigore

A partire da oggi - lunedì 14 giugno - tutta la Puglia passa in zona bianca. Anche per Barletta sarà una giornata particolare, la prima in zona bianca, con limitate misure restrittive.Nella nostra regione il forte calo dei contagi e la discesa dei posti occupati nelle terapie intensive ha convinto il governo ad alleggerire le limitazioni per contenere l'emergenza Covid.Ecco cosa si può fare da oggi: