Barletta-Paganese, l'ordinanza dell'ufficio traffico

Il settore comunale Servizi di Vigilanza ha emanato l'ordinanza dirigenziale per disciplinare la viabilità in occasione della gara di calcio del campionato di serie D tra l'ASD Barletta Calcio 1922 e la Paganese, programmata alle ore 14.30 di domenica 7 gennaio 2024 sul terreno di gioco dello stadio comunale "Puttilli".Saranno istituiti divieti di sosta con rimozione per tutti i veicoli e divieti di transito (eccetto autorizzati e residenti), dalle ore 11 alle 18, al fine di consentire il regolare accesso e deflusso del pubblico dall'impianto sportivo.Essi varranno in:· Viale Dante Alighieri (tra via Manzoni e via Vittorio Veneto).· Via Zanardelli (da via Beccaria a via Vittorio Veneto).· Via Da Vinci (tra i civici 13 e 1, tratto costeggiante il complesso residenziale "Colosseo").· Via Vittorio Veneto (da via Zanardelli a via Barbarisco), nonché tra il civico 40 della medesima via e il civico 1 di via Da Vinci (tratto adiacente il complesso "Colosseo") e nel tratto tra l'incrocio semaforico del sottovia Alvisi ed il passo carrabile che dall'autolavaggio conduce al medesimo sottovia.· Via D'Annunzio (area parcheggio, fronte ingresso atleti Paladisfida "M. Borgia").