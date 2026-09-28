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Barletta ospita la Rassegna dei Cortei Storici di Puglia e Basilicata - FOTO
Dal Medioevo all'Ottocento, i gruppi delle Pro Loco di Puglia e Basilicata hanno attraversato in corteo le vie cittadine per l'ottava edizione dell'evento
Barletta - lunedì 28 settembre 2026 13.23
Barletta ha fatto da palcoscenico a un viaggio nella storia, attraverso costumi, personaggi, ritmi e rappresentazioni capaci di riportare per qualche ora la città in epoche lontane. Si è svolta ieri la Rassegna dei Cortei Storici delle Pro Loco di Puglia e Basilicata, giunta all'ottava edizione, che ha portato in strada gruppi provenienti da diversi centri pugliesi e lucani.
Un vero e proprio percorso nella memoria, sviluppato attraverso differenti epoche storiche e affidato alle rievocazioni delle Pro Loco, impegnate nel custodire e valorizzare tradizioni, vicende e identità dei propri territori, come ad esempio il Corteo Storico di Federico II della Pro Loco di Oria, datato 1225, poi la vicina Canosa, con la Translatio Corporis Sancti Sabini, ambientata nell'800. Andando avanti nel tempo: la Pro Loco Mola di Bari, ad esempio, con Il Palio dei Capatosta del 1549 e la Pro Loco Torre a Mare, con le Danze storiche dell'800, ambientate nel XIX secolo.
Tra le altre città presenti anche Copertino, Mottola, Casamassima, Pulsano, Palo del Colle, Pignola, Bernalda, Sternatia, Alezio, Scorrano, Sava, Laterza, Bitonto: presente anche la città di Barletta e la sua Disfida con la Pro Loco Montaltino.
Una successione di epoche e racconti differenti che ha trasformato la sfilata in un grande racconto collettivo, nel quale ogni gruppo ha portato a Barletta un frammento della propria storia e della propria identità.
Al termine della sfilata, tutti i gruppi si sono ritrovati nell'anfiteatro dei Giardini del Castello di Barletta, dove la serata è proseguita con la presentazione delle delegazioni e alcune esibizioni. A condurre il momento conclusivo sono stati Gerardo Strippoli, responsabile del Dipartimento Patrimonio Culturale Immateriale UNPLI Puglia, e la giornalista Ida Vinella, che hanno accompagnato il pubblico alla scoperta dei diversi gruppi e delle rievocazioni protagoniste della manifestazione.
Sul palco, insieme a loro, i referenti UNPLI Rocco Lauciello (presidente regionale Puglia) con il vicepresidente pugliese Gerardo Lionetti, Vito Sabia (presidente regionale Basilicata) e Antonino La Spina (presidente nazionale UNPLI), oltre al regista della rievocazione storica della Disfida di Barletta Francesco Gorgoglione e al presidente della Pro Loco Montaltino Francesco Di Cosmo, che hanno preso parte alla cerimonia conclusiva, culminata nella consegna a tutti i gruppi di una targa commemorativa.
Un vero e proprio percorso nella memoria, sviluppato attraverso differenti epoche storiche e affidato alle rievocazioni delle Pro Loco, impegnate nel custodire e valorizzare tradizioni, vicende e identità dei propri territori, come ad esempio il Corteo Storico di Federico II della Pro Loco di Oria, datato 1225, poi la vicina Canosa, con la Translatio Corporis Sancti Sabini, ambientata nell'800. Andando avanti nel tempo: la Pro Loco Mola di Bari, ad esempio, con Il Palio dei Capatosta del 1549 e la Pro Loco Torre a Mare, con le Danze storiche dell'800, ambientate nel XIX secolo.
Tra le altre città presenti anche Copertino, Mottola, Casamassima, Pulsano, Palo del Colle, Pignola, Bernalda, Sternatia, Alezio, Scorrano, Sava, Laterza, Bitonto: presente anche la città di Barletta e la sua Disfida con la Pro Loco Montaltino.
Una successione di epoche e racconti differenti che ha trasformato la sfilata in un grande racconto collettivo, nel quale ogni gruppo ha portato a Barletta un frammento della propria storia e della propria identità.
Al termine della sfilata, tutti i gruppi si sono ritrovati nell'anfiteatro dei Giardini del Castello di Barletta, dove la serata è proseguita con la presentazione delle delegazioni e alcune esibizioni. A condurre il momento conclusivo sono stati Gerardo Strippoli, responsabile del Dipartimento Patrimonio Culturale Immateriale UNPLI Puglia, e la giornalista Ida Vinella, che hanno accompagnato il pubblico alla scoperta dei diversi gruppi e delle rievocazioni protagoniste della manifestazione.
Sul palco, insieme a loro, i referenti UNPLI Rocco Lauciello (presidente regionale Puglia) con il vicepresidente pugliese Gerardo Lionetti, Vito Sabia (presidente regionale Basilicata) e Antonino La Spina (presidente nazionale UNPLI), oltre al regista della rievocazione storica della Disfida di Barletta Francesco Gorgoglione e al presidente della Pro Loco Montaltino Francesco Di Cosmo, che hanno preso parte alla cerimonia conclusiva, culminata nella consegna a tutti i gruppi di una targa commemorativa.