Barletta ospita la Rassegna dei Cortei Storici di Puglia e Basilicata - FOTO

36 foto Barletta ospita la Rassegna dei Cortei Storici di Puglia e Basilicata

Barletta ha fatto da palcoscenico a un viaggio nella storia, attraverso costumi, personaggi, ritmi e rappresentazioni capaci di riportare per qualche ora la città in epoche lontane. Si è svolta ieri la, giunta all'ottava edizione, che ha portato in strada gruppi provenienti da diversi centri pugliesi e lucani.Un vero e proprio percorso nella memoria, sviluppato attraverso differenti epoche storiche e affidato alle rievocazioni delle Pro Loco, impegnate nel custodire e valorizzare tradizioni, vicende e identità dei propri territori, come ad esempio ildella Pro Loco di Oria, datato 1225, poi la vicina, con la Translatio Corporis Sancti Sabini, ambientata nell'800. Andando avanti nel tempo: la, ad esempio, con Il Palio dei Capatosta del 1549 e la, con le Danze storiche dell'800, ambientate nel XIX secolo.Tra le altre città presenti anche Copertino, Mottola, Casamassima, Pulsano, Palo del Colle, Pignola, Bernalda, Sternatia, Alezio, Scorrano, Sava, Laterza, Bitonto: presente anche la città di Barletta e la sua Disfida con laUna successione di epoche e racconti differenti che ha trasformato la sfilata in un grande racconto collettivo, nel quale ogni gruppo ha portato a Barletta un frammento della propria storia e della propria identità.Al termine della sfilata, tutti i gruppi si sono ritrovati nell', dove la serata è proseguita con la presentazione delle delegazioni e alcune esibizioni. A condurre il momento conclusivo sono statiresponsabile del Dipartimento Patrimonio Culturale Immateriale UNPLI Puglia,, che hanno accompagnato il pubblico alla scoperta dei diversi gruppi e delle rievocazioni protagoniste della manifestazione.Sul palco, insieme a loro, i referenti UNPLI(presidente regionale Puglia) con il vicepresidente pugliese(presidente regionale Basilicata) e, oltre al regista della rievocazione storica della Disfida di Barlettae al presidente della Pro Loco Montaltino, che hanno preso parte alla cerimonia conclusiva, culminata nella consegna a tutti i gruppi di una