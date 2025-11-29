nastro
Barletta inaugura il Polo Sportivo “Pietro Mennea”: un dono alla città e ai suoi ragazzi

La nota della comunità scolastica

Barletta - sabato 29 novembre 2025 18.59 Comunicato Stampa
È stata una mattinata speciale quella di ieri per Barletta: l'inaugurazione del nuovo Polo Sportivo dell'Istituto Comprensivo "Pietro Mennea" ha trasformato la scuola in un luogo di memoria, emozione e futuro. Un omaggio al grande campione barlettano e ai valori che ha lasciato in eredità alle nuove generazioni. Il progetto, voluto con determinazione dal dirigente scolastico Gabriella Catacchio e reso possibile grazie al finanziamento del Ministero dell'Istruzione e del Merito tramite un emendamento del senatore Dario Damiani, ha completamente riqualificato gli spazi esterni del plesso "G. Rodari": un campo da calcio, una pista di atletica e un impianto polifunzionale che ora accolgono i sogni e le energie degli studenti. La cerimonia, presentata dalla giornalista Francesca Rodolfo, ha visto la partecipazione di autorità civili, militari e sportive, docenti, famiglie e studenti. Tra gli ospiti: il senatore Dario Damiani, l'assessore allo sport Massimiliano Dileo, il presidente del CONI Puglia Angelo Giliberto e il dirigente dell'Ambito Territoriale BAT Domenico Pignotti, i cui interventi hanno sottolineato l'importanza educativa e sociale del Polo. Toccante la presenza di Manuela Olivieri, moglie di Pietro Mennea, che ha riportato tra i presenti lo spirito del campione: il suo rigore, la sua umanità e la fiducia nelle giovani generazioni. Un'emozione intensa ha attraversato i presenti quando è arrivata la fiamma olimpica, portata dal tedoforo Incantalupo in connubio con Associazioni sportive nella marcia della pace partita dallo Stadio Puttilli, dove batteva il cuore delle scuole cittadine nel "Mennea Day", con i nostri alunni di scuola primaria e secondaria di 1°.

Pregnanti son stati: l'accensione del braciere olimpico, lo svelamento della targa del nuovo Polo – grafica realizzata da Ruggiero Gargano – e il taglio del nastro d'ingresso. La mattinata è stata arricchita dall'esibizione del Coro "Vox Caelestis", diretto dalla docente Milena Piazzolla con l'accompagnamento del M°. Natale Rizzi, dalle attività motorie curate dai docenti e dalle coreografie celebrative dell'ASD Scuola di Ballo Numero Uno. Leit motiv della conferenza son stati i cinque valori fondamentali dello sport – Benessere, Fair-Play, Sacrificio, Inclusione e Condivisione – simbolicamente richiamati dai cinque cerchi olimpici e accompagnati dalle riflessioni degli studenti. Il momento dell'inclusione ha visto la premiazione dei ragazzi da parte del referente del Progetto "Sport e disabilità" Giantommaso Perricci,a nome del direttore dell'Ufficio scolastico regionale, Giuseppe Silipo. Un ringraziamento speciale è stato rivolto in ultimo dal Dirigente scolastico a tutti coloro che, con fiducia e dedizione, hanno sostenuto questo sogno condiviso, a tutti i docenti, allo staff, al Dsga e personale ATA; al sen. Damiani, al Sindaco, all'Amministrazione comunale, al Dirigente dell'Ufficio tecnico ing. Bernardini, e all'ing. Dipace, che ha curato con grande impegno e fatica tutta la fase esecutiva. "Questo polo-ha sottolineato- rappresenta per noi un invito a riscoprire la bellezza dello stare insieme, a costruire relazioni sane, a prenderci cura del nostro corpo e della nostra mente".
