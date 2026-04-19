Barletta calcio, Passero
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La città

Barletta calcio promosso in serie C, il commento del consigliere Ruggiero Passero

«Un successo figlio della programmazione e dell’impegno della società»

Barletta - domenica 19 aprile 2026 18.24 Comunicato Stampa
«Una gioia incredibile», è l'emozione del presidente del gruppo Per la Puglia, Ruggiero passero dopo la promozione del barletta calcio in serie C.

«Dopo 11 anni il Barletta torna in serie C. Un successo figlio della programmazione e dell'impegno della società, del mister e della squadra. Un successo della città. Complimenti a tutti e che sia l'inizio di un nuovo percorso ancora più prestigioso», conclude.
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