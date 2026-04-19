Barletta calcio promosso in serie C, il commento del consigliere Ruggiero Passero

«Una gioia incredibile», è l'emozione del presidente del gruppo Per la Puglia, Ruggiero passero dopo la promozione del barletta calcio in serie C.«Dopo 11 anni il Barletta torna in serie C. Un successo figlio della programmazione e dell'impegno della società, del mister e della squadra. Un successo della città. Complimenti a tutti e che sia l'inizio di un nuovo percorso ancora più prestigioso», conclude.