Attraversamento pedonale di via Andria, i residenti chiedono tempi certi

Social Video 2 minuti Residenti di via Andria a Palazzo di città per incontrare il sindaco Cannito

Sono trascorsi 10 mesi dalla chiusura dei passaggi a livello di via Andria e via Vittorio Veneto per la, tanto attesi dalla città di Barletta, ma che stanno costando la libertà di movimento deiche, questa mattina, hanno incontrato il sindacoper fare, nuovamente, il punto della situazione. «Oggi, una volta per tutte, vogliamo delle tempistiche precise perché si possa realizzare questo varco – ha detto l'avvocato, rappresentante dei residenti – I cittadini sono stanchi, non vogliono più attendere e sono pronti a fare seri tumulti».«Una parte della città e tutti gli abitanti che si trovano in via Callano e in via Andria – ricorda l'avvocato Campese –Non possono arrivare in città se non con mezzi o attraversando la 16 bis». La richiesta è quella di un termine certo perche, attraversando la ferrovia, possa non solo congiungere via Andria con via Filannino, ma soprattutto lenire i disagi quotidiani che i cittadini stanno pazientemente sopportando. «Sono circa due mesi che non riusciamo a svincolarci da problemi burocratici – ha aggiunto l'avvocato Anna Campese – sappiamo già da due mesi che la Ferrotramviaria ci ha concesso l'autorizzazione, quindi adesso vogliamo una risoluzione immediata del problema».Il nodo da sbrogliare, infatti, sarebbe meramente burocratico. Dopo aver avuto l'autorizzazione da parte di Ferrotramviaria, il Comune di Barletta sta attendendoper la creazione del futuro varco, che potrebbe arrivare entro una settimana. In tal caso, allora, si potrà procedere ai lavori per la demolizione del muro da cui avrà origine il passaggio pedonale.Intanto, ma l'amministrazione comunale ha assicurato che si sta lavorando sulle palificazioni, necessarie per il sostegno dell'intera opera. Il Comune di Barletta, inoltre, su richiesta dei residenti, ha chiesto di potenziare l'illuminazione della zona e ha sollecitato la società Anas alla manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le aree di svincolo della strada statale 16 bis. Tra gli interventi richiesti, quello di pulizia, di potenziamento della illuminazione, del ripristino del manto stradale e della segnaletica orizzontale e verticale, nonché di riparazione e sostituzione dei guardrail rotti e di provvedere alla verifica strutturale dei ponti e dei pilastri presenti sulla strada statale.Nel caso in cui lo stallo fosse destinato a proseguire, anticipa l'avvocato Campese: «I cittadini hanno un piano in programma che non sarà certamente molto bello da vedersi».