Assalto poste a San Ferdinando, De Santis: «Bene comitato. Ma serve potenziare le forze dell’ordine»

"Ringrazio il Prefetto della Bat, Silvana D'Agostino, per avere riunito con celerità il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica dopo l'assalto violento all'ufficio postale di San Ferdinando di Puglia - dichiara il Segretario del PD Puglia, Domenico De Santis - Condivido il giudizio e la preoccupazione per quanto accaduto, come pure gli sforzi compiuti sul territorio dalle forze dell'ordine e dalla Procura, impegnate in una infaticabile azione di prevenzione e repressione dei fenomeni criminali. E in virtù di questo chiedo a sua eccellenza il Prefetto quante unità in più sono state dislocate sul territorio di San Ferdinando e, se non sono disponibili, quante ne sono state richieste al Ministro Piantedosi.I cittadini e gli amministratori devono sentire la presenza dello Stato che ha la funzione di garantire l'ordine e la sicurezza pubblica nelle città".