Regionali: Elly Schlein e Stefano Bonaccini a Barletta, a sostegno di Decaro e dei candidati della BAT

Presenti all'incontro sindaci e consiglieri Dem del territorio

Barletta - domenica 16 novembre 2025 13.38
Si è svolta nella mattinata oggi presso l'hotel la terrazza di Barletta l'incontro tra la segretaria nazionale del Partito Democratico Elly Schlein, il presidente del partito (oltre che presidente della Regione Emilia Romagna) Stefano Bonaccini, e i numerosi simpatizzanti, elettori e militanti Dem della BAT.

Presenti all'incontro anche il segretario regionale (nonché candidato alle regionali nella BAT) Domenico De Santis, il senatore Francesco Boccia, i sindaci del territorio Giovanna Bruno (Andria), Amedeo Bottaro (Trani) e Michele Lamacchia (San Ferdinando), l'assessore uscente e candidata per la BAT Debora Ciliento, oltre a vari consiglieri comunali del territorio in quota PD.

Sia la Schlein che Bonaccini, nelle brevi dichiarazioni che hanno preceduto la manifestazione, hanno espresso parere negativo sulla finanziaria varata dal governo centrale, evidenziando, a loro dire, l'inadeguatezza delle politiche industriali e del lavoro in genere, esprimendo inoltre parere negativo sull'ipotesi di un eventuale condone fiscale.

Non sono mancati ovviamente apprezzamenti per il candidato presidente alla regione Puglia Antonio Decaro, sia per l'operato di quest'ultimo come sindaco di Bari, che come parlamentare europeo, fattori, per Schlein e Bonaccini, propedeutici a una buona amministrazione della regione in vista di una vittoria data quasi per certa.

Non sono poi mancati apprezzamenti per il lavoro ventennale delle ultime quattro amministrazioni regionali a guida Vendola ed Emiliano, apprezzamenti poi caldamente rivendicati dallo stesso candidato presidente Antonio Decaro, il quale, accolto tra i calorosi applausi dei presenti, non ha mancato di evidenziare quelli che a suo dire sono stati i progressi della regione Puglia in materia di sanità, lavoro, turismo e occupazione, invitando i cittadini elettori, dopo la vittoria, a vigilare sull'operato della nuova giunta regionale.
