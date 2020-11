Archivio di Stato di Barletta: «Punto di riferimento culturale del territorio»

«Dopo che l'8 marzo 2019 il Consiglio Comunale di Barletta aveva deliberato ed approvato all'unanimità la delibera riguardante la "Regolarizzazione dei confini e della situazione giuridica dei beni ricadenti nel catasto urbano del comune al foglio 128 particella 217 - ex Caserma Stennio" cioè la futura sede dell'Archivio di Stato Provinciale di Barletta, il 10 novembre scorso è stato consegnato il cantiere per l'ultimazione dei lavori che porteranno all'inaugurazione della nuova sede dell'Istituto culturale prevista per l'estate 2021».Interviene così Michele Grimaldi, Direttore dell'Archivio di Stato di Bari, Barletta e Trani, dopo la notizia della ripresa dei lavori di riqualificazione dell'immobile sito fra via Manfredi e via Mura del Carmine.«Indubbio ed encomiabile - prosegue - il lavoro svolto dall'Archivio di Stato e dell'Amministrazione Comunale che aveva fatto, della questione, un punto cardine delle linee programmatiche di mandato 2018/2023. Quella dichiarazione di volontà ha visto la sua realizzazione prima con il passo concreto, decisivo, se non determinante con il voto favorevole del Consiglio Comunale e poi con la firma dell'atto notarile.Tutto ciò reso possibile dal lavoro assolutamente prezioso compiuto dal Vice Sindaco dell'epoca Marcello Lanotte il quale, in strettissima e fondamentale collaborazione con la dott.ssa Rosa Di Palma, Dirigente del Settore Manutenzioni e Patrimonio ed i tecnici dott. Franco Dicorato e dott. Nicola Mitolo, autori di un vero e proprio piccolo miracolo risolvendo, in poco più di un mese, la situazione "Proprietà dell'immobile" che si trascinava stancamente e pericolosamente da più di 60 anni e che avrebbe potuto compromettere il futuro della nuova sede dell'Archivio.Il Sindaco Cosimo Damiano Cannito, annunciando l'inizio degli ultimi lavori, ha affermato: "Ora ci sono tutti i presupposti perché quel luogo diventi sede di un importante istituto culturale e perché quello di Barletta sia un archivio di Stato autonomo, provinciale, come auspicato anche dal Direttore generale degli archivi Anna Maria Buzzi, in occasione della sua visita a Barletta e allo storico edificio ad aprile scorso. Oltre a promuovere la riqualificazione urbana di quel quartiere, l'Archivio di Stato sarà anche aggregatore culturale e sociale e ospiterà al suo interno spazi adibiti ad aule studio e sale lettura a disposizione degli studiosi e appassionati che in quel luogo troveranno documenti antichi e importantissimi, fonte di studio e occasione di conoscenza".L'Archivio di Stato costituisce la memoria storica di una comunità e rappresenta l'unico mezzo per documentare i fatti del passato la cui conoscenza può essere indispensabile per studiare i presupposti onde avviare una azione futura. In quello di Barletta sono conservati, in oltre 3.000 metri di scaffalatura, circa 40.000 documenti di interesse archivistico comprendenti atti preunitari e postunitari di carattere amministrativo: Archivio Storico del Comune di Barletta dal 1730 al 1975; gli archivi di enti soppressi: Congregazione di Carità, ECA, ENAL, ENAOLI dal 1583 al 1978; finanziario: catasto terreni e fabbricati dell'intera provincia di Bari dal 1820 al 1965; militare: ruoli matricolari e liste di leva dal 1847 al 1934, documenti, questi ultimi, relativi al lungo periodo nel quale Barletta è stata sede del Distretto Militare; giudiziario Pretura Civile e Penale ed Ufficio di Conciliazione dal 1815 al 1957.Realizzare l'obiettivo di metterlo a disposizione per la ricerca storica, cioè garantirne la conservazione, la divulgazione e la valorizzazione, rappresenta un indubbio salto di qualità.Ora, dopo mezzo secolo di storia e grazie al tanto lavoro, l'Archivio di Stato di Barletta ha avuto una crescita esponenziale tale da portarlo da semplice e sconosciuto ufficio statale, ad essere un punto di riferimento dell'intero panorama culturale del Nord Barese, Sud Foggiano e parte confinante della Basilicata candidandosi, con tutte le "carte" in regola, a sede del prestigioso ed importante Archivio di Stato della Provincia di Barletta Andria Trani».