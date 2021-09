Apre a Trani "Joe Zampetti", il dodicesimo punto vendita del Gruppo Megamark dedicato al pet care

Apre al pubblico a Trani, in Piazza Albanese, 27, 'Joe Zampetti', il dodicesimo punto vendita dedicato al pet care del Gruppo Megamark di Trani, tra le realtà leader del Mezzogiorno nella distribuzione moderna. L'apertura, per un investimento di circa 250 mila euro, segue quelle di Bisceglie, Bari, Foggia, Andria, Monopoli, Campobasso, Cerignola e Molfetta.Tante le iniziative in programma al party inaugurale che si terrà giovedì, 16 settembre, a partire dalle ore 17: dopo il taglio del nastro ai primi clienti che sottoscriveranno le fido card verrà regalata una bag in stoffa con simpatici omaggi e gadget legati al mondo animale; inoltre sarà possibile farsi ritrarre con il proprio amico peloso e usufruire di uno sconto del 10%, valido fino al 30 settembre su tutti i prodotti disponibili in negozio.Con una superfice lorda di oltre 400 metri quadrati, un'area commerciale di 250 metri quadrati, il nuovo punto vendita offrirà un assortimento di oltre 5.000 prodotti e 180 marchi, tra prodotti food e non food, oltre che una tessera fedeltà con programma di cash back al 2,5%. Fiore all'occhiello del punto vendita un assortito corner di acquariologia, con una vasta gamma di acquari, animali acquatici e prodotti necessari alla manutenzione e con personale in grado di offrire attività di consulenza e assistenza al cliente.Grazie alla collaborazione con diverse associazioni locali impegnate nella tutela di animali abbandonati, anche il punto vendita di Trani intraprenderà diverse iniziative di solidarietà a favore di animali meno fortunati come le consuete due giornate mensili di raccolta alimentare e momenti di formazione con i veterinari di zona.La diversificazione del Gruppo Megamark – con circa 5.500 collaboratori e oltre 500 punti vendita a insegna Dok, A&O, Famila, Iperfamila e Sole365 in Puglia, Campania, Molise, Basilicata e Calabria - nel settore dei prodotti per animali era iniziata dalla fine del 2016; oggi la realtà pugliese ha acquisito il 55% del capitale sociale di Bauzaar Srl (start-up impegnata nell'e-commerce di prodotti per animali domestici).«Questa nuova apertura – spiegano Matteo Valente e Domenico Gimeli, a capo della catena Joe Zampetti –si inserisce nel solco degli obiettivi che ci siamo posti per il 2021: portare il numero dei punti vendita almeno a quindici continuando a dare la massima attenzione ai clienti e ai loro amici a quattro zampe. Le prossime aperture sono in programma a Lecce, Maglie e Francavilla Fontana».