"Anch’io sono la Protezione Civile": i bambini in visita dai Vigili del Fuoco di Barletta

Venerdì, 22 agosto, presso la sede operativa dei Vigili del Fuoco in via Trani di Barletta, si è svolta una visita didattica nell'ambito del progetto "Anch'io sono la Protezione Civile - Campo Scuola 2025", organizzata dall'associazione di Protezione Civile VSF3 - Volontari San Ferdinando di Puglia, con la partecipazione di un gruppo di bambini.L'iniziativa rientra nel percorso diDurante l'incontro sono state illustrate la storia e l'organizzazione del Corpo Nazionale, con particolare attenzione al suo ruolo istituzionale fondato sullo svolgimento delle attività di soccorso pubblico, fondamentali per la tutela della collettività.I bambini hanno inoltre potuto osservare da vicino i mezzi e le attrezzature operative utilizzati quotidianamente negli interventi.La visita si è svolta in un clima di: i bambini, con domande e interventi spontanei, hanno contribuito a rendere l'iniziativa un'occasione di crescita e di consapevolezza sul valore della prevenzione e della sicurezza, principi che i Vigili del Fuoco trasmettono con impegno alle nuove generazioni.