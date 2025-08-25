Attualità
"Anch’io sono la Protezione Civile": i bambini in visita dai Vigili del Fuoco di Barletta
Un progetto organizzato dall’associazione di Protezione Civile VSF3 - Volontari San Ferdinando di Puglia
Barletta - lunedì 25 agosto 2025 11.40 Comunicato Stampa
Venerdì, 22 agosto, presso la sede operativa dei Vigili del Fuoco in via Trani di Barletta, si è svolta una visita didattica nell'ambito del progetto "Anch'io sono la Protezione Civile - Campo Scuola 2025", organizzata dall'associazione di Protezione Civile VSF3 - Volontari San Ferdinando di Puglia, con la partecipazione di un gruppo di bambini.
L'iniziativa rientra nel percorso di sensibilizzazione alla sicurezza e alla cultura della prevenzione.
Durante l'incontro sono state illustrate la storia e l'organizzazione del Corpo Nazionale, con particolare attenzione al suo ruolo istituzionale fondato sullo svolgimento delle attività di soccorso pubblico, fondamentali per la tutela della collettività.
I bambini hanno inoltre potuto osservare da vicino i mezzi e le attrezzature operative utilizzati quotidianamente negli interventi.
La visita si è svolta in un clima di vivace curiosità e partecipazione: i bambini, con domande e interventi spontanei, hanno contribuito a rendere l'iniziativa un'occasione di crescita e di consapevolezza sul valore della prevenzione e della sicurezza, principi che i Vigili del Fuoco trasmettono con impegno alle nuove generazioni.
