Amministrative 2022, Barletta al voto per scegliere il nuovo sindaco

Come si vota per le elezioni amministrative

La città di Barletta è tra gli oltre 900 Comuni italiani chiamati al voto per rinnovare sindaci e Consigli comunali. Le urne saranno aperte oggi, domenica 12 giugno, dalle ore 7 alle ore 23. In Puglia sono 50 le città al voto, compresi altri due Comuni della provincia Bat (Canosa di Puglia e San Ferdinando).Barletta torna al voto dopo 4 anni dall'ultima volta. La precedente amministrazione, infatti, è stata sciolta in anticipo a seguito del voto di sfiducia verso l'ex sindaco Cosimo Cannito. I candidati in campo sono quattro: Cosimo Cannito, Maria Angela Carone, Carmine Doronzo e Santa Scommegna. Qui è possibile consultare tutte le liste a loro collegate Se nessuno dei quattro dovesse ottenere il 50% più uno dei voti, si andrà al ballottaggio fissato per domenica 26 giugno.Per votare basta apporre un contrassegno sulla casella che riporta il nome del candidato sindaco/a scelto. Oltre a votare il sindaco/a è possibile votare anche una delle liste a lui/lei collegate.In questo caso sarà possibile esprimere fino a due preferenze per i candidati consiglieri purché siano di genere diverso. Oltre al sindaco, dunque, se si intende esprimere due preferenze sarà possibile votare un candidato uomo e una candidata donna.Inoltre, è possibile esercitare il voto disgiunto. Questo consente di votare per un candidato sindaco/a e per una lista diversa a quelle a lui collegate. Anche in questo caso è possibile esprimere un massimo di due preferenze nel rispetto del criterio della doppia preferenza (un uomo e una donna). Ecco il fac-simile della scheda elettorale.

Elezioni amministrative 2022, fac-simile scheda elettorale Barletta by C. Giuseppe Pastore on Scribd