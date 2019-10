Gli Amici del cammino Barletta: «Un pellegrinaggio che ha riempito i nostri cuori»

È giunto al termine il 6° pellegrinaggio organizzato dagli Amici del Cammino Barletta. Una giornata ricca di emozioni intense che ha riempito di gioia il cuore di tutti i pellegrini. L'accoglienza straordinaria ricevuta dalle varie postazioni, ha reso molto piacevole il cammino dei pellegrini dove hanno avuto modo di sostare e dunque riposare.Gli Amici del Cammino Barletta ringraziano il comitato Pro-Canne della Battaglia e Nino Vinella per aver messo a disposizione la sede della stazioncina; l'Amministrazione comunale di Canosa di Puglia rappresentata dal consigliere comunale Massimo Lovino, delegato della Polizia Locale e Commercio, mettendo a disposizione un'automobile dei Vigili per portare i pellegrini alla sede pro-loco senza problemi dettati dal traffico. Si ringrazia il presidente della Pro-Loco Elia Marro, che in compagnia dei suoi collaboratori, hanno offerto un ricco ristoro, dove si è svolta una simpatica intervista con la giornalista Claudia Vitrani "La Terra del Sole". Un Grazie immenso a Don Riccardo Taccardi che ha aperto le porte della Grotta di San Michele a Minervino Murge e quelle della sua Chiesa, dando vita ad una sera davvero indimenticabile, che sicuramente i fedeli porteranno per sempre nei propri cuori.«Grazie a tutte le testate giornalistiche mediatiche delle città di: Barletta, Manfredonia, Monte Sant'Angelo, Minervino Murge e Canosa che ci hanno dedicato uno spazio nei loro giornali, informando tutti del pellegrinaggio - scrive l'associazione barlettana. Infine un grazie agli Amici di Manfredonia Andria e Barletta per aver partecipato con tanta devozione a questo pellegrinaggio dando esempio di Spirito di Gruppo e Fratellanza. Noi come Amici del Cammino Barletta vi diamo appuntamento al prossimo anno con una nuova meta e soprattutto con nuove emozioni, tutte da vivere con il cuore».