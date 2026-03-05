Padre Francesco Milillo
Padre Francesco Milillo
L’Arcidiocesi di Trani-Barletta-Bisceglie ricorda Padre Francesco Milillo nel trigesimo della sua scomparsa

La celebrazione si terrà il 9 marzo a Trinitapoli

Barletta - giovedì 5 marzo 2026 9.53 Comunicato Stampa
In occasione del trigesimo della scomparsa di Padre Francesco Milillo, l'Arcidiocesi di Trani‑Barletta‑Bisceglie si unisce ai Frati Minori Cappuccini di Puglia per un momento di preghiera e commemorazione. La comunità diocesana parteciperà alla Santa Messa presieduta dall'Arcivescovo Mons. Leonardo D'Ascenzo, che si terrà a Trinitapoli il 9 marzo 2026 nella parrocchia Immacolata, alle ore 19:30.

La celebrazione rappresenta un'occasione di profonda memoria e gratitudine per la testimonianza di fede e servizio offerta da Padre Francesco Milillo, figura molto amata dalla comunità religiosa e civile. L'Arcidiocesi invita fedeli, confratelli e quanti hanno conosciuto Padre Francesco a unirsi alla celebrazione per ricordarne l'impegno spirituale e il cammino pastorale.
