L’Arcidiocesi di Trani-Barletta-Bisceglie ricorda Padre Francesco Milillo nel trigesimo della sua scomparsa

In occasione deldi, l'si unisce ai Frati Minori Cappuccini di Puglia per un momento di preghiera e commemorazione. La comunità diocesana parteciperà alla Santa Messa presieduta dall'Arcivescovo Mons. Leonardo D'Ascenzo, che si terrà anella parrocchia Immacolata, alle ore 19:30.La celebrazione rappresenta un'occasione di profonda memoria e gratitudine per la testimonianza di fede e servizio offerta da Padre Francesco Milillo, figura molto amata dalla comunità religiosa e civile. L'Arcidiocesi invita fedeli, confratelli e quanti hanno conosciuto Padre Francesco a unirsi alla celebrazione per ricordarne l'impegno spirituale e il cammino pastorale.